El Museo del Prado ha ilustrado con cuadros de Tiziano, Velázquez o Bruegel el Viejo una canción de Robe Iniesta, "El poder del arte", incluida en el último disco del compositor placentino, Se nos lleva el aire (Dromedario Récords, 2023). La gran pinacoteca patria plantea esta "colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas".

"El poder del arte" es la quinta pieza del disco más vendido en España durante la segunda quincena de diciembre, según Promusicae. Estamos ante una disertación lírica, trepidante y escurridiza sobre la naturaleza de las canciones y sus efectos. Durante algo más de nueve minutos, Robe reclama que le canten canciones conmovedoras, "enjuagadoras", que le revienten el alma y que dejen "en el aire un olor / como a napalm", y expone, con timidez y con furia, con un "tal vez" y un "si" previos, que el poder del arte "bien nos pudiera salvar / de una vida inerte, / de una vida triste, / de una mala muerte".

"El poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte...", Roberto Iniesta "Robe" https://t.co/gVCyu9ekdh pic.twitter.com/Vo3jFzzU51 — Museo del Prado (@museodelprado) February 1, 2024

Valiéndose de estos versos, el Museo del Prado dice que "El poder del arte" demuestra que existe un "vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras". Por ello, ha estampado 27 obras en un vídeo de 3:11 minutos en el que, mientras Robe canta "sé que puede que mañana / ya no nos quede nada / y ya nada importe…", desfilan pinturas como David vencedor de Goliat de Caravaggio, La fragua de Vulcano de Velázquez, El incendio de Troya de Collantes, Santa Margarita de Tiziano o Danza de personajes mitológicos y aldeanos de Rubens.

Por su parte, Robe ha explicado que "la palabra inerte (sin vida) procede del latín iners inertis, que está formada por el prefiojo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida?". El autor de himnos como "La vereda de la puerta de atrás", "Golfa" o "Jesucristo García" sostiene que "la pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene": "Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado".

Gira 2024: "Ni santos ni inocentes"

Robe Iniesta arrancará su gira "Ni santos ni inocentes" el 11 de mayo en Valencia y, por ahora, la concluirá el 9 de noviembre en Vigo –quedan pendientes de confirmar varias fechas; entre ellas, un cierre en el Wizink Center de Madrid, como viene siendo habitual–. Entremedias, actuará el 25 de mayo en Rivas Vaciamadrid; el 15 de junio, en Zaragoza; el 5 de julio, en Córdoba; el 20 de septiembre, en Granada, o el 5 de octubre, en Barcelona.