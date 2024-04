Madrid acoge dos homenajes a Tina Turner en el aniversario de su muerte

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE homenajearán a Tina Turner con Un año después, Tina en dos conciertos, el 24 y 25 de mayo, en Madrid, cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento de la artista.

El concierto, que tendrá lugar en el Teatro Monumental de Madrid, contará con la David Pastor Band y la Orquesta RTVE, que dirige Raúl Benavent, los arreglos musicales y escénicos de Borja Arias y las voces del musical Tina, Kery Sankon, Juno Kotto King y Astrid Jones, con un programa que incluirá lo más característico de la artista.

Precisamente, el espectáculo incluirá temas como "Don't Turn Around", "I don't Wanna Fight, No More", "I Can't Stand The Rain", "Better be Good to me", "Be Tender with me", "River Deep Mountain High", "Private Dancer", "Heard it Through The Grapevine", "We Don't Need Another Hero", "What's Love Got to Do", "Proud Mary", "The Best" y "Nutbush City Limits", según ha adelantado RTVE en un comunicado.

Anna Mae Bullock, nombre real de la artista, fallecía a los 83 años, el pasado 24 de mayo de 2023.