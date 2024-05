David Summers: "Estamos en nuestro mejor momento, tocando en recintos impensables"

La banda Hombres G visitó los estudios de esRadio para detallar la gira que les llevará por gran parte de la geografía española este verano. Acaban de volver de una gira por México, país en el que son tratados con un cariño enorme, y próximamente viajan a Estados Unidos. En España, principalmente actuarán en festivales. "Tenemos la suerte de tener un público que no se cansa de nosotros. Tenemos petado 2024 y tenemos citas para 2025. La jubilación la dejamos", dijo su vocalista, David Summers.

Los miembros de Hombres G tocan juntos desde que eran adolescentes. Casi cuatro mil conciertos y 20 millones de discos vendidos avalan su trayectoria. "Mi padre me decía: ‘David, está muy bien los Hombres G pero no vas a estar con 50 años cantando Sufre mamón’. Nadie podía pensarlo. Lo que nos ha pasado es algo que no le ha pasado nunca ha nadie. Llevamos 40 años los mismos, juntos, como amigos. Es u milagro que nadie se haya ido el grupo. Después de 40 años, estamos en el mejor momento de nuestra carrera, tocando en recintos impensables. Otros compañeros de nuestra generación siguen, pero no a este nivel".

Los miembros de la mítica banda española reconocieron que siguen divirtiéndose en el escenario, más incluso que "de críos". "Estamos cosechando lo que sembramos cuando éramos jóvenes", contaron. "Hacemos feliz a la gente. ¿puede haber un trabajo más bonito en el mundo?".

Actuaron hace unos días en el estadio Santiago Bernabéu, recién remodelado pero con algún que otro problema de acústica. "Nuestro técnico de sonido es muy bueno. Conseguimos sonar bien aunque es un lugar difícil para los artistas", admitieron.