Taylor Swift regresa este miércoles a Madrid trece años después de su primer concierto en la ciudad, pero lo hace con un estatus completamente diferente. La estadounidense ahora es casi un ser superior, la reina indiscutible de la taquilla y de las listas de ventas, una estrella que brilla en Forbes y en The Times y que suma incondicionales a cada paso que da.

4.000 personas asistieron a aquella primera cita mientras que ahora se espera que 130.000 fans pongan patas arriba el Santiago Bernabéu, los días 29 y 30 de mayo, en sus únicos conciertos en España dentro del ya icónico The Eras Tour, la gira más taquillera de la historia.

El fenómeno Swift puede medirse en el tiempo en el que agota las nada baratas entradas para sus conciertos, que se vendieron de manera fulgurante. En Ticketswap, uno de los portales más comunes del mercado de reventa, no hay disponible ni un solo ticket disponible para este miércoles. Además, los conciertos de la estadounidense han disparado las ventas de billetes de tren. La línea Sevilla-Madrid se ha triplicado con respecto a la última semana y los enlaces desde Barcelona y Valencia se han duplicado.

Los afortunados, conocidos como swifties, disfrutarán de más de tres horas de concierto, varios cambios de vestuario – con firmas de alta costura como Elie Saab o Versace - y unas 45 canciones, con espacio a la sorpresa y cortes seminales como "Love Story" o "You Belong With Me", éxitos imprescindibles como "Cruel Summer" o "I Knew You Were Troubled" y algunos tan recientes como "I Can Do It With a Broken Heart".

El éxito de Swift ha sido progresivo. Con el álbum Red (2012) dio el salto a un mercado pop más global; 1989 (2014) es probablemente su trabajo más celebrado a nivel comercial y con Folklore (2020) se ganó el favor de parte del mundo indie y de la crítica. Además, se ha erigido en emblema de algunas causas sociales como la defensa de una retribución justa en la música, el feminismo y la causa LGTBIq+. Poco se habla, sin embargo, de sus numerosos viajes en jet privado que la han convertido en diana de críticas por emisiones de CO2.

Madrid colapsado

Algunos de sus más enfervorizados seguidores han pasado allí la noche, aunque la tranquilidad es la tónica reinante. Eso sí, los vecinos de la zona ya han mostrado su malestar por la aglomeración de camiones aparcados en las inmediaciones. Unos 100 trailer, customizados con símbolos de la diva de la música, están aparcados a lo largo de uno de los carriles de la calle Concha Espina y han generado el caos en el tráfico madrileño.