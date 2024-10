La separación profesional de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh ha dado comienzo a un culebrón de desavenencias y desplantes que podría sacar a la luz la verdadera relación de la cantante con el grupo. Ya el comunicado emitido en las redes sociales de la banda denotaba cierta distancia con la que ha sido la vocalista de su grupo durante más de 17 años, refiriéndose a ella más como una asalariada que como un miembro más del equipo.

Esta frialdad a la hora de comunicar la salida de la cantante hizo sospechar que el texto no estaba pactado conjuntamente, algo que finalmente ha confirmado Leire a la colaboradora Mar Montero en el programa de Telemadrid, Juntos. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado", aclara la cantante vasca, que amenaza con contar la verdad sobre su marcha cuando esté recuperada.

"Cuando considere y me encuentre bien, yo misma diré lo que sea pero por el momento no tengo mucho que decir", añade Leire, evidenciando que la salida no ha sido en buenos términos.

Los primeros rumores sobre posibles cambios en la formación sonaron tras la reaparición de Amaia Montero en un concierto de Karol G para interpretar Rosas. Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes pidiendo su regreso a la banda en la que se dio a conocer, algo que, lógicamente, indignó a Leire: "Lo que no me gusta es que me ninguneen", dijo en una entrevista, refiriéndose a una información de Isabel Rábago que aseguraba que el regreso de Amaia a la banda estaba cada vez más cerca. El grupo optó por guardar silencio, no dar la cara por su vocalista y alimentar los rumores de la vuelta.

Ahora hemos sabido gracias al periodista musical Odi O'Malley que, efectivamente, detrás de esta salida podría estar un concierto junto a Amaia en el año 2025. Leire se habría negado a participar en este show especial, cansada de ser tratada como la eterna sustituta. Según explicó el periodista : "Amaia Montero va a regresar a La Oreja de Van Gogh con un único concierto. Tiene firmado ahora mismo un concierto con La Oreja en 2025. ¿Esto quiere decir que va a volver a La Oreja de Van Gogh como tal? Pues no sabemos lo que pasará después (...) Leire se ha tenido que ir porque ella no estaba dispuesta a seguir aguantando este tipo de situaciones".