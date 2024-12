Los grandes musicales que te esperan en 2025 en Madrid

15 / 15

We Will Rock You

Musical producido por Brian May y Roger Taylor incluye canciones como “We Are The Champions", “I want It All" y “Somebody To Love". El musical se ambienta en un futuro distópico en el que la música está prohibida, aunque hay rebeldes que desafían esta norma. Se podrá disfrutar de We Will Rock You hasta el próximo mes de abril.