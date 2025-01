4 / 20

Primavera Sound 2025

Del 4 al 8 de junio, tendrá lugar en Barcelona en el Parc del Fòrum uno de los festivales más importantes del país. Artistas confirmados: Charli XCX, Chapell Roan, Sabrina Carpenter, LCD Soundsystem, ANOHNI and the Johnsons, Beach House, Black Country, New Road, Cat Power, Haim, IDLES, Turnstile, Spiritualized, Stereolab, Wet Leg, Cap'n Jazz, FKA twigs, Fontaines D.C., Caribou...