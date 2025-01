¿Qué míticos músicos tocan hoy en el concierto benéfico FireAid por los devastadores incendios de Los Ángeles?

5 / 15

Sting

El cantante de Police con temas icónicos como “Every Breath You Take" o “Message in a Bottle" también ha querido solidarizarse con Los Ángeles y ha confirmado sus asistencia. A sus 73 años, sigue activo, aunque hace unos días ha pospuesto y cancelado algunos conciertos de su gira por problemas de salud.