El equipo de Nacho Cano ha difundido las primeras imágenes de Nacho Cano en México, donde el 28 de marzo se estrenará el musical Malinche.

El vídeo cuenta que

"mientras está preparando el estreno con los antiguos becarios mexicanos que estuvieron formándose en España y, ahora sí, trabajarán como parte de un elenco que cambiará sus vidas, a Nacho le mantienen abierto un estrafalario caso en el juzgado 19 de Madrid. Un caso que debería haber sido archivado, pero la jueza Inmaculada Iglesias insiste en mantener abierto".

Segunda sentencia que avala que eran becarios

Este martes, 11 de febrero, en el Juzgado de 1ª Instancia número 10 de Madrid ha tenido lugar el acto de conciliación entre el artista y el comisario de Leganitos Alberto Carba. Cano, que no estaba obligado a acudir, se ha presentado y ha sido el comisario el que no ha asistido. Decía el músico que "desde su detención, da la cara y no tiene nada que ocultar". Hay que recordar que este policía, al que se ve como un "agente muy supeditado a Marlaska", retuvo de manera irregular durante 11 horas a los estudiantes mexicanos que luego denunciaron "acoso policial". También se ha denunciado que "la investigación policial se prolongó durante seis meses sin tutela judicial". El 28 de junio de 2024, diez días antes de la detención de Nacho Cano, la Fiscalía Provincial de Madrid había desestimado la denuncia de la ex becaria Lesly Guadalupe Ochoa, origen del caso, por "carecer de relevancia penal".

Por otra parte, este lunes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid, ha fallado, por segunda vez, a favor del músico. Dice que la denegación del visado por estudios a los becarios por parte de la Delegación del Gobierno fue "arbitraria e ilegal" y se ha condenado en costas al Estado. Es la segunda resolución de este juzgado que avala que los jóvenes bailarines entraron a España para realizar unas prácticas. Ha reconocido el derecho de dos ex becarias a "obtener la autorización de estancia por estudios, formación y prácticas no laborales en España". La sentencia destaca que el expediente administrativo de la Delegación "adolece de una absoluta falta de motivación, aparte de una muy deficiente redacción". La acusación de traer trabajadores extranjeros ilegalmente se basa precisamente en la denegación por parte de la Delegación del Gobierno a los jóvenes mexicanos del visado de estudiante.

La titular del juzgado 19 ha pedido otra inspección de trabajo a pesar de que ya una inspectora informó de que no había explotación laboral.

La defensa de Cano insiste, en el vídeo difundido, en que los becarios "entraron y siempre estuvieron legalmente en España" y que las dos acusaciones en las que se está basando "el montaje contra Cano han colapsado definitivamente". Añaden que "nunca hubo caso" y en que "ya es imperativo que la farsa de este montaje político-judicial que ha causado tanto daño a las personas, a sus ilusiones, a sus proyectos artísticos y a sus puestos de trabajo concluya de una vez por todas".