Nuria Fergó cancela un concierto en Villajoyosa nada más arrancar

Nuria Fergó protagonizó una fuerte polémica en Villajoyosa (Alicante) por cancelar su concierto nada más comenzar a cantar. Sucedió el pasado 7 de junio, cuando la artista interrumpió su canción al grito de "¡para!" para anunciar al público que no continuaría cantando por problemas con la organización.

"Villajoyosa, siento comunicaros que acabo de tomar la decisión de que no voy a dar el concierto esta noche porque vuestro ayuntamiento no ha cumplido con los mínimos que se necesitan para dar un concierto", aseguró para sorpresa de los asistentes, que no daban crédito a lo que estaba sucediendo.

"He estado hasta el último momento sin firmar el contrato porque necesitaba que el rider (lo que se necesita para que el sonido suene, monitores, equipo) sea el mínimo que yo necesito con mi equipo para que vosotros disfrutéis de este concierto y de mi voz. Para que ellos disfruten (la banda), se escuche y yo disfrute y me escuche para poder transmitiros a vosotros la canciones", continuó.

"Si yo vengo aquí y me toman el pelo, no puedo. Me he tragado muchos y hay que poner límites. Esta noche es la primera vez que he puesto el límite porque ya no puedo más. Hay que respetar a los artistas y sino, que no nos contraten", dijo, arrancando un tímido aplaudo de los vecinos que acudieron a su recital. "Ojalá esto se pueda ayudar en un futuro si queréis que vuelva y sino, gracias por haberlo intentado. Los límites los pongo esta noche, ¡ya no puedo más!", concluyó antes de abandonar el escenario.

💥🗣️ El momento viral de Nuria Fergó cancelando uno de sus conciertos. Ocurrió el pasado sábado en la localidad alicantina de Villajoyosa. "Ya no puedo más", afirmó la cantante malagueña, natural de Nerja, en su comentado discurso de queja por supuestas deficiencias técnicas del… pic.twitter.com/zmOUc0J7n9 — 101TV Málaga (@101tvMalaga) June 10, 2025

La cofradía responde

Ángel Sánchez, trabajador de la cofradía que contrató a Nuria Fergó, aseguró en Y ahora Sonsoles que tiene las "pruebas" de que el equipo del concierto era el rider que la artista había pedido. "La artista pidió una cosa que se llevó a cabo", aseguró.

"Una cosa que nos dejó bastante confusos es que una artista que se sube a un escenario y se encuentra con que lo que hay ahí no es lo que había pedido, lo que debería haber hecho es hablarlo con nosotros, con la gente que ha organizado el evento. Nos encontramos con que la artista estaba a disgusto a las 9.25 de la noche, justo cuando se subió al escenario. Os podemos firmar que eso se va a demostrar", expresó en el programa de Antena 3.

Sánchez insistió en que cuatro horas se realizó la prueba de sonido y nadie de su equipo comunicó su malestar. "Nuestro técnico tiene su sonido a 15 minutos de Villajoyosa y podría haberlo arreglado en un momento", confirmó.

Un comunicado emitido por Nuria en Instagram desmiente esta versión y asegura que "durante horas todo el equipo técnico trabajó incansablemente intentando buscar soluciones para sacar adelante el concierto". El vídeo en el que la cantante abandona el escenario se ha vuelto viral en las últimas horas, donde varios asistentes apuntan a que Fergó no quería cantar porque ni siquiera se quitó las gafas de sol y la pamela.