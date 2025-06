En Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio, hicieron una incursión muy particular en el mundo de las bandas sonoras de cine. Juanma González repasó en el programa algunas ocasiones en las que el monólogo de uno de los actores se vuelve indisoluble de la partitura, o los diálogos simplemente son tan memorables que la propia canción que los adorna los incorpora para la banda sonora.

Es el caso de John Travolta en una de sus películas de acción más olvidadas, Swordfish. El papel del actor es el de un villano cinéfilo que, durante un atraco a un banco, reflexiona sobre el secuestro de los clientes que tuvo lugar en el cásico de Al Pacino, Tarde de Perros. Travolta, con la música del DJ Paul Oakenfold de fondo, reflexiona sobre cómo el mundo se ha hecho atroz antes de perpetrar una matanza con bomba espectacular.

También tenemos otro ejemplo muy "tecno": el de Jeff Bridges para la memorable banda sonora de Daft Punk en Tron: Legacy. El personaje de Bridges, que quedó atrapado durante décadas en los circuitos de un videojuego virtual que él mismo creó, reflexiona cómo la arquitectura de un chip se asemeja a la de una gran ciudad: barcos, motocicletas, autopistas y otros elementos van recorriendo las piezas internas de informática donde su personaje quedó atrapado.

Y llegamos al mismísimo Bart Simpson, todo un fetiche d elas ovejas de esRadio, al fin y al cabo un puñado de cuarentones atarpados en los venta. Es la década donde los niños cantaron y bailaron la mayor pieza de merchandising asociada a una serie de animación: el "Do the Bartman" de Los Simpson, que cuenta con la intervención y diálogos de los actores de la serie mientras el chaval amarillo cuenta su particular filosofía de vida.

La sección siguió con varios ejemplos que puedes escuchar en el audio que te dejamos arriba. Imprescindible el "Tears in rain" de Vangelis y Rutger Hauer para el poético final de Blade Runner, y divertida la intervención de Schwarzenegger sobre los acordes de "We fight for love" de Power Station justo antes de los títulos de crédito de Commando, allá por el 1985. Si quieres escuchar más, incluyendo la extraordinaria afición de Kate Bush por los diálogos de clásicos del cine de terror de Tourneur, no dudes en escuchar el programa.