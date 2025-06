Fito Páez habla del fracaso de la izquierda y alaba a Milei: "Los años te hacen entender mejor las cosas"

Fito Páez, uno de los cantautores más influyentes de la música argentina, ha concedido una entrevista a la agencia EFE durante su visita a Madrid, donde presentó su nuevo disco Novela. Una obra sonora y cinematográfica y, posiblemente, la más ambiciosa de su carrera. Le ha llevado 36 años completarla.

En la entrevista, el artista no ha evitado hablar sobre el presente político de Argentina ni sobre el presidente Javier Milei. "No ha habido una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy", ha señalado en referencia a los partidos que gobernaron antes de la actual gestión libertaria.

Páez ha reconocido en EFE que su proyecto artístico partió de una "fantasía originaria" que combinaba música y cine, pero pronto se topó con las limitaciones propias de su entorno. "Era como ponerme una utopía y finalmente las utopías no sirven para nada. La corrección política es abominable. Los años te hacen entender mejor las cosas", ha afirmado.

Ese desencanto, ha explicado, está directamente ligado "casi al 100% con el fracaso de las políticas de izquierda, del marxismo europeo y americano". En su análisis, el músico también ha mencionado al pensador italiano Franco ‘Bifo’ Berardi, como ejemplo de la necesidad de una autocrítica seria dentro del pensamiento progresista, algo que, a su juicio, tampoco ha ocurrido en Argentina.

🇦🇷 Fito Páez admite que Milei está haciendo un buen gobierno: "Las utopías no sirven para nada, las políticas de izquierda y el marxismo fracasaron. La corrección política es abominable. Los años te hacen entender mejor las cosas". pic.twitter.com/dtXACHurJt — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) June 26, 2025

Cambio de tono

Aunque ha reconocido que no se siente cómodo con el rumbo actual del país sudamericano, Páez ha hecho una valoración pragmática del contexto económico: "Yo la Argentina de Milei la vivo junto a mis hijos y no me gusta, pero entiendo que había procesos impostergables que realizar dentro de la economía argentina. También entiendo que es un gobierno elegido cada cuatro años".

El cantante ha estado asociado a posturas de izquierda en años anteriores, por ello, sus recientes declaraciones han generado sorpresa y un aluvión de reacciones en redes sociales, tanto de quienes lo cuestionan como de quienes celebran su evolución ideológica. Su testimonio, cargado de lucidez y desencanto, abre un nuevo capítulo en la trayectoria de uno de los referentes culturales más destacados del mundo hispano.