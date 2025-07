Bertín Osborne se retira de la música: "Quiero hacer una gira bonita"

Ya es oficial: Bertín Osborne deja la música. Es una idea que en varias ocasiones ha rondado la cabeza del cantante, según él mismo ha mencionado, pero parece que ya ha tomado una decisión definitiva.

Según confirma la revista "Hola", la fecha ya está decidida y será en 2026, aunque antes de que llegue el momento de bajarse definitivamente de los escenarios, Osborne quiere agradecer a todas las personas que le han seguido en estos cuarenta años de travesía. Lo hará regalándoles una gira por las ciudades en las que ha vivido momentos inolvidables y que se lleva para siempre en el corazón: "Quiero hacer una gira bonita, por los lugares más emblemáticos en los que he cantado y... despedirme", explicó en la revista.

En cuanto a los motivos de este adiós, que para muchos puede ser precipitado, no los ha comentado de forma pública, pero en la citada publicación ha señalado lo implicado que ha estado en los últimos años en su carrera empresarial, ya que su objetivo es retirarse dejando a sus hijos una empresa que tenga unos cimientos bien construidos: "Quiero dejar una empresa que funcione y que ellos puedan seguirla, venderla o 'pulirla', pero que tengan algo sólido. Y no fama o discos... La música es mucho esfuerzo, muchos viajes, mucho foco... y me aleja de otras cosas que, en este momento, para mí, son más importantes".

Durante este largo recorrido por la industria musical ha tenido momentos difíciles donde ha priorizado otros proyectos personales que le han servido de refugio: "Esta profesión que puede ser muy ingrata, para mí no lo ha sido, porque yo soy de reciclarme. Hace 15 años tuve un bache en la música y fui a la televisión", explicó para una televisión en Ecuador. Este ha sido uno de los proyectos que le ha permitido acercarse más a su público y gracias al cual ha mostrado facetas de su vida, desconocidas para muchos. Actualmente se encuentra participando en Tu Cara Me suena, donde programa tras programa va ganándose le cariño del público.

Los primeros pasos fueron fruto de la casualidad

Cuarenta años de grandes éxitos recogidos en 28 álbumes son el resumen de la larga trayectoria de Bertín Osborne por el mundo de la música, un mundo en el que entró por casualidad de la forma más inesperada posible, pero que le ha regalado momentos inolvidables.

"Yo componía y me divertía, pero cantaba como jugaba al tenis o al fútbol. No era una afición desmedida. Lo que pasa es que una vez cantando en directo con un grupo de amigos en una discoteca muy conocida de Madrid, un señor pagó la entrada porque vivía encima y como no le dejábamos dormir decidió entrar a escucharnos. Era el presidente de una compañía de discos y me ofreció un contrato. 43 años después, aquí estoy", dijo para el medio ecuatoriano.