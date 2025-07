Varios apagones ensombrecen la jornada inaugural del Mad Cool

Un problema con la corriente eléctrica provocó varios apagones en el escenario principal del Mad Cool en día inaugural en el que actuaban Muse, Gracie Abrams e Iggy Pop.

"¡Me gustaría hacer por lo menos 'Close To You' y saltar con vosotros, crucemos los dedos!", pedía la estadounidense Gracie Abrams, la gran damnificada de un apagón que a mitad de concierto ha dejado su escenario sin sonido, luz ni pantallas. Nada, súbitamente, cuando cantaba 'Mess It Up'.

El suyo era el primer gran show de la jornada tras las melodías de soul complaciente de Leon Bridges para ir calentando motores, y suyas eran las seguidoras más ávidas, las que hacían cola antes de la apertura de puertas a 34 grados al sol y las que se han quedado sin medio concierto.

"Sois un público con una energía increíble y muy distintiva", les reconocía, según recoge EFE, cuando todo iba como la seda, de negro y con gafas de sol como protección contra el sol de tarde, la que es la cantautora heredera del influjo de Taylor Swift además de la fortuna del guionista, productor y guionista JJ Abrams, su padre.

Sobrecalentamiento

El sobrecalentamiento de un generador ha sido, según la organización, la causa de que todo se viniera abajo. Aún así Abrams ha permanecido los 20 minutos de silencio eléctrico sobre las tablas, cerca de sus seguidores, amenizándoles la espera con su guitarra acústica y cantando a viva voz, un gesto loable que se ha visto premiado al final al menos con el cierre previsto con "Close To You".

Se fue la luz en el escenario principal del Madcool y Gracie coge la guitarra y se pone a cantar en acústico 😭 pic.twitter.com/3kKPFMBT6g — Alvaro 🙇🏻 (@alvarokidman) July 10, 2025

Todo parecía resuelto para que Iggy Pop diera entonces el salto al escenario gemelo y, de hecho, el veterano músico ha salido a escena junto a su banda y no ha tardado ni medio segundo en despojarse del chaleco para exhibir torso. Han tenido sin embargo que trascurrir otros 20 minutos hasta que el espectáculo ha podido comenzar.

"Debido a las altas temperaturas, se ha producido una incidencia técnica que ha afectado temporalmente a parte del equipo entre dos escenarios", han precisado a EFE los responsables.

Muse

Muse volvía tras su paso por la edición de 2022. Matt Bellamy y compañía han ofrecido un agradecido repertorio plagado de grandes éxitos, muy vistoso en lo escénico con una quincena de pequeñas pantallas oscilantes y, sobre todo, ese toque de guitarras lacerantes e hiperelectrificado que le ha dado a Mad Cool toda la potencia que le ha fallado al principio.

Según la organización, a lo largo de este primer día se contabilizaron 49.127 asistentes.