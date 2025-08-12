Taylor Swift anuncia por sorpresa en el podcast de su novio el lanzamiento de un nuevo álbum, 'The Life of a Showgirl'

La artista estadounidense Taylor Swift ha sorprendido a sus seguidores anunciando su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl, apenas unas horas después de que en su página web oficial apareciera una misteriosa cuenta atrás que encendió todas las alarmas entre los fans.

La revelación del título se ha producido de una forma poco convencional: Swift lo ha dado a conocer durante su participación en el podcast New Heights Show, presentado por su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Por ahora, la artista ha preferido mantener el resto de detalles bajo llave, sin desvelar ni la fecha de lanzamiento ni la portada oficial del disco.

En el breve vídeo compartido por Swift en sus canales oficiales, se la ve entrando al estudio del pódcast con un maletín verde en la mano, grabado con sus iniciales "T. S.". Con una sonrisa cómplice, lo coloca sobre la mesa y pronuncia una sencilla frase: "Este es mi nuevo álbum". Sin más explicaciones, el momento ha bastado para que los fans empiecen a buscar significados ocultos en cada detalle, desde el color del maletín hasta su expresión facial.

Posted at 12:12 on the 12th. ❤️‍🔥 Tay's 12th album is called………… pre pre-order now at https://t.co/oGYV230otf pic.twitter.com/gUAIEEDZmm — New Heights (@newheightshow) August 12, 2025

La cantante ha modificado su foto de perfil en Instagram, sustituyéndola por la imagen de un candado de purpurina naranja sobre un fondo verde, un gesto que muchos "swifties" interpretan como parte de una estrategia de pistas visuales, habitual en la narrativa previa a sus lanzamientos.

Al mismo tiempo, Taylor Swift ha estrenado en Spotify una nueva lista de reproducción titulada de forma enigmática, compuesta por 22 canciones de su catálogo, todas producidas por sus habituales colaboradores Max Martin y Shellback. La selección ha sido analizada minuciosamente por sus seguidores, que ven en ella posibles guiños al sonido o las temáticas que podrían dominar The Life of a Showgirl.