Muere a los 88 años Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, ha fallecido este martes a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid. Lo ha confirmado quien fuese su pareja artística durante más de sesenta años, Ramón Arcusa, en la red social X. "Mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy", ha publicado a través del perfil del grupo.

Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya… pic.twitter.com/JMZx8EbB1P — Dúo Dinámico Oficial (@DD_ManoloRamon) August 26, 2025

De la Calva padecía una fibrosis pulmonar que le fue diagnosticada después de un incidente que sufrió hace tres años en un concierto que dieron en Sitges (Barcelona) y en el que se desplomó en el escenario, ha detallado su compañero en declaraciones a EFE. Durante todo este tiempo, ha añadido, él se ha mantenido "positivo, dicharachero y peleando" contra la enfermedad.

De momento se desconoce el lugar en el que será instalada la capilla ardiente de la mitad del Dúo Dinámico, la formación a la que debemos canciones inmortales como Perdóname, Amor de verano, Esos ojitos negros o Resistiré, que adquirió otra dimensión cuando se convirtió en himno contra el coronavirus durante la pandemia de covid-19.

En lo personal, Resistiré también fue un tema importante para Manuel. Según reconoció él mismo, le ayudó cuando le diagnosticaron en 2007 un cáncer de colon en estado avanzado del que ni él mismo se explicaba cómo pudo haberse librado. "Me animó y me hizo sentir capaz de poder con todo", dijo sobre su canción.

Ramón y Manuel, hermanos del alma

"Manuel y yo hemos llevado vidas separadas. Somos como el agua y el aceite, pero también somos como hermanos", dijo Arcusa en 2020 cuando acudió al programa Es la mañana de Federico para presentar Soy un truhán, soy un señor (o casi). Un libro que "no pretende ser en absoluto una biografía, sino una suerte de recuerdos, desordenados a veces, por supuesto incompletos" de muchas de sus vivencias.

La editorial quería que se hubiese titulado precisamente Resistiré, pero él no se sentía identificado con esa canción. "Era de Manolo", explicó. "Más que un hermano", decía en su publicación, "siempre alegre, optimista, positivo". El mismo que canturreaba canciones en voz baja cuando trabajaban en la fábrica de motores de aviación —Elizalde S.A., en Barcelona—en la que se conocieron.

Después de tres años, decidieron probar suerte en el mundo de la música bajo el nombre de The Dynamic Boys, y más tarde con su traducción al español. Fue duro, pero mereció la pena. "El paso por la fábrica, tras haberlo pasado canutas, nos ayudó mucho en nuestra carrera", contó en esRadio. Podían haberse separado muchas veces, incluso lo intentaron y se desligaron durante unos años en los setenta. Pero terminaron volviendo.