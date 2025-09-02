Nacho Cano ha respondido a la impugnación presentada por el Consejo Insular de Ibiza, contra el registro de la marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano', asegurando que su utilización es legal, está protegida por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y que el nombre de la isla es de dominio público.

El artista ha detallado en un comunicado remitido que la marca 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' está inscrita en la EUIPO con el número 01921391 desde el 18 de diciembre de 2024.

El músico ha querido contextualizar esta defensa con datos oficiales. Según sus palabras, en España existen aproximadamente 809 denominaciones comerciales que incluyen el término "Ibiza" registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. A nivel europeo, la propia EUIPO reconoce 232 marcas activas con esa misma palabra en su denominación.

Cano sostiene que la denominación "Ibiza" no puede considerarse en exclusiva de ninguna institución, ya que se trata de un término geográfico y cultural de carácter público. "El uso del término Ibiza es descriptivo y de dominio público", ha afirmado, añadiendo que hace referencia tanto a la isla como a su capital.

El artista ha recalcado que su intención no es apropiarse de un nombre, sino rendir homenaje a lo que simboliza el lugar. "Ibiza es un patrimonio de todos", ha señalado, rechazando la impugnación como un intento de censura.

El estreno en Madrid

El nuevo espectáculo de Nacho Cano se estrenará el 12 de septiembre en Madrid bajo el título 'Ibiza Paradise by Nacho Cano'. El compositor asegura que este proyecto "refuerza la proyección internacional de la isla" y contribuye a situarla "de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística".

En su comunicado, el artista defiende que la puesta en marcha de este musical no perjudica a la imagen de Ibiza, sino que la potencia. En esa línea, recuerda que otros proyectos culturales y comerciales ya han recurrido previamente al uso de la palabra "Ibiza" en su denominación.

Cano describe la obra como una celebración de la historia y el espíritu de la isla. Según explica, 'Ibiza Paradise by Nacho Cano' no debe entenderse como una marca privada con fines exclusivos, sino como una representación abierta que pretende actuar como "embajador artístico" del lugar.