El Festival de música clásica de Flandes veta al director de la Filarmónica de Múnich por ser israelí

El Festival de música clásica de Flandes en Gante ha cancelado el concierto que la Filarmónica de Múnich debía ofrecer el 18 de septiembre con el israelí Lahav Shani al frente. La dirección del certamen ha justificado la medida en que el maestro no se ha pronunciado de manera inequívoca sobre la actuación del Gobierno de Israel en Gaza. En su comunicado, ha llegado a aludir al "régimen genocida de Tel Aviv" y a acusar al director de mantener "una posición ambigua sobre la guerra".

La exclusión ha quedado confirmada este lunes, cuando el consejo de administración del festival ha ratificado la decisión, de modo que la orquesta alemana no actuará en Gante.

Reacciones en Bélgica y en la UE

La polémica ha dividido al Gobierno belga. La ministra socialista flamenca de Cultura, Caroline Gennez, ha avalado el veto, mientras que el ministro de Exteriores, Maxime Prévot, lo ha considerado "excesivo" y ha pedido no confundir a la comunidad judía ni a la ciudadanía israelí con el Ejecutivo de Netanyahu, según ha informado Europa Press.

El primer ministro, Bart De Wever, se ha situado en el centro de la controversia. Para mostrar su rechazo, viajó este fin de semana a Essen (Alemania) y asistió a un concierto de Shani con la Filarmónica de Múnich. "En este país no habrá jamás, bajo ninguna circunstancia, lugar para el racismo y el antisemitismo", escribió en la red social X, junto a una foto estrechando la mano del director.

Just attended a wonderful performance in Essen by the Münchner Philharmoniker conducted by Lahav Shani. Immediately after the horrific terrorist attack by Hamas, I expressed my fear that the Israeli government would allow itself to be drawn into an endless violent conflict in… pic.twitter.com/UqbAvJtzaV — Bart De Wever (@Bart_DeWever) September 13, 2025

Desde Bruselas, el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, se ha declarado "profundamente preocupado" por la cancelación y ha pedido al coordinador europeo contra el antisemitismo que contacte con los organizadores. "La cultura debe unir a la gente y reflejar su diversidad", defendió.

I am deeply concerned by the cancellation of the Münchner Philharmoniker and Lahav Shani at the Ghent Festival. I have asked the EU Coordinator on combating antisemitism to engage with the authorities and the festival organisers to ensure that this cannot happen again. Culture… — Magnus Brunner (@magnusbrunner) September 12, 2025

Respaldo a Shani

El rechazo al festival belga ha traspasado fronteras. El canciller alemán Friedrich Merz ha agradecido a De Wever su apoyo al director israelí, mientras que la ministra alemana de Cultura ha calificado lo sucedido como un boicot cultural y una "vergüenza para Europa".

También el mundo musical ha reaccionado. La Filarmónica de Luxemburgo, que contará esta semana con Shani en su podio, ha advertido en un comunicado que "no apostamos por un boicot a artistas por motivos de nacionalidad". La Filarmónica de Berlín lo ha respaldado con un gesto concreto: ayer, lunes 15 de septiembre, Shani dirigió a la Filarmónica de Múnich en un concierto extraordinario en el Konzerthaus Berlin, dentro del Musikfest Berlin, tras la cancelación en Gante. El Gobierno germano ha descrito la invitación como "una señal maravillosa" de apoyo.

Shani, de 36 años y natural de Tel Aviv, es actualmente director musical de la Filarmónica de Israel y de la Filarmónica de Róterdam. A partir de 2026 asumirá la batuta de la Filarmónica de Múnich, en sustitución del ruso Valeri Gergiev, destituido en 2022 por no condenar la invasión de Ucrania.