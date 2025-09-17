Ed Sheeran irrumpe por sorpresa en las fiestas de un pueblo de Murcia: "¡Viva la Virgen del Rosario!"

Los festejos en honor a la Virgen del Rosario en La Algaida, pedanía murciana perteneciente a Archena, han vivido este fin de semana un momento insólito. El protagonista no ha sido una peña ni una comparsa local, sino nada menos que Ed Sheeran. El célebre cantante británico no ha estado físicamente en la localidad, pero sí ha querido unirse a la celebración mediante un vídeo que ha dejado boquiabiertos a los asistentes.

En la grabación, que se ha proyectado en el escenario principal y que el público ha recibido con una gran ovación, Sheeran se ha dirigido a los vecinos en un castellano sorprendentemente fluido: "Buenas noches a todos, felices fiestas de La Algaida y que viva la Virgen del Rosario. Un abrazo fuerte". Tras esta dedicatoria, ha continuado en inglés y, entre risas, ha reconocido: "Espero haberlo pronunciado bien. Que tengáis un día fantástico. Con mucho cariño".

Un vínculo con Murcia

La conexión del intérprete de Shape of You con esta pedanía murciana tiene una explicación. Tal y como él mismo desveló en una entrevista con el 'streamer' Ibai Llanos, un primo suyo se casó con una joven de la zona. Sheeran, que entonces apenas tenía nueve años, viajó hasta La Algaida para asistir al enlace, forjando así un lazo personal con este rincón del sureste español.

Las fiestas, que este año han contado con un pregón a cargo de Clara Guillén —investigadora murciana afincada en Bristol y docente en la Open University del Reino Unido—, han mantenido tradiciones tan populares como la morcillada, las gachasmigas, el desfile de carrozas, el azulete o la carrera de cintas en bicicleta.