Piden el boicot a la gira de Radiohead por condenar el terrorismo de Hamás

En mayo pasado, Thom Yorke, líder y vocalista de Radiohead, rompió su silencio sobre la guerra entre Israel y Hamás con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. El músico condenó a la organización terrorista Hamás, y también aprovechó para lanzar una dura crítica contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien calificó de extremista.

Estas palabras han desencadenado una ofensiva de cancelación por parte de grupos pro Palestina, que entienden que sólo hay un culpable de lo que está pasando en Gaza y pasan por alto, por ejemplo, los rehenes que todavía mantiene secuestrados y bajo tortura Hamás o todos los ciudadanos que ya han sido asesinados desde el asalto criminal del 8 de octubre de 2023. Uno de los sanguinarios ataques se produjo, precisamente, en un festival de música.

Desde entonces, diversas campañas de acoso al mítico grupo británico se encuentran activas en redes sociales y plataformas, pidiendo el boicot a la próxima gira europea de Radiohead, exigiendo que el grupo "condene explícitamente y sólo al Estado de Israel por su ofensiva en Gaza" como condición para permitir la celebración de sus conciertos sin incidentes. La banda tiene previstos cuatro conciertos en España el próximo mes de noviembre.

Thom York in Melbourne would rather support the israeli genocide than be human, gets heckled & walks off stage like a racist coward #BloodioHead pic.twitter.com/6cUfulZPss — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) October 31, 2024

La controversia alcanzó un punto álgido durante un reciente concierto de Thom Yorke en Melbourne, cuando un grupo de extremistas interrumpió el espectáculo y subió al escenario para exigir una condena pública a Israel. El incidente fue contenido sin violencia, pero reflejó la creciente presión antisionista a la que estamos sometidos.

Una gira europea en el aire

Radiohead tiene previsto embarcarse en una ambiciosa gira que incluye paradas en algunas de las principales capitales europeas como Madrid, Berlín, Copenhague, Bolonia y Londres. Pero estos planes ahora están amenazados por las protestas y campañas de presión que buscan cancelar los conciertos si no se satisfacen sus demandas políticas.

Nuevo sencillo de Thom Yorke, líder de Radiohead

Acusaciones de "blanquear el sionismo"

Los reproches a Radiohead no son nuevos. Las críticas vienen acumulándose desde hace años, especialmente en torno a las actuaciones individuales de algunos de sus miembros en territorio israelí. El guitarrista Jonny Greenwood ha sido blanco de esas críticas por su colaboración con el músico israelí Dudu Tassa.

En 2017 y nuevamente en 2024, Greenwood ofreció conciertos en Tel Aviv junto a Tassa. En ambos casos, las fechas coincidieron con operaciones militares israelíes en Cisjordania y Gaza, lo que ha sido utilizado por los críticos como argumento para acusarlo de "blanquear el sionismo" y no solidarizarse con Palestina.