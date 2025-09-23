El 'KM0' de Pablo Alborán: concierto gratis en Madrid y una gira mundial que se alargará hasta 2027

La Puerta del Sol y el kilómetro cero de Madrid se convertirán en el escenario de Pablo Alborán para ofrecer un showcase abierto al público este martes a las 20:00 horas. El evento con motivo del lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, ‘KM0’, servirá como adelanto de su próxima gira mundial y será retransmitido en directo a través de TikTok.

El artista aprovechará el showcase para adelantar todo lo que está por venir en los próximos meses, como el primer sencillo del disco, ‘Clickbait’, que saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre. Y en los próximos años con una gira en España, que comenzará en mayo de 2026 en Bilbao. Posteriormente, visitará Barcelona, Madrid, Valencia, Fuengirola, Murcia, Granada, y A Coruña. Alargándose internacional y mundialmente hasta marzo de 2027.

El cantante afronta estas actuaciones "con mucha emoción", destacando que busca ofrecer al público momentos de disfrute y esperanza: "Muy pronto disfrutaremos juntos de toda mi música", ha declarado durante la rueda de prensa.

El centro de Madrid es de Pablo Alborán

Alborán ha resaltado que su nuevo álbum, ‘KM0’, refleja "honestidad y autenticidad", un regreso a lo esencial en sus letras y en la interpretación de sus canciones. Un trabajo que ha destacado por su total libertad creativa para crear.

Este martes, su actuación gratis en la capital coincide con el comienzo de la preventa del álbum y la apertura de la venta general de entradas para su gira.