Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: "Tocar juntos otra vez: ¿de verdad está ocurriendo?"

La Oreja de Van Gogh ha anunciado este miércoles el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo, 18 años después de su salida en 2007. La noticia, publicada a través de las redes sociales oficiales de la banda, llega acompañada de un comunicado en el que sus integrantes expresan la emoción del reencuentro y, además, confirman la retirada temporal de Pablo Benegas, guitarrista y uno de los fundadores del grupo.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?", escriben los miembros de la banda –Álvaro Fuentes, Haritz Garde, Xabi San Martín y Amaia Montero– en su comunicado.

"El horizonte está repleto de noches mágicas"

En el texto, los músicos explican que han pasado un año en San Sebastián, su "escondite en el mundo", componiendo nuevas canciones y rememorando su trayectoria. "Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", añaden.

También confirman así la decisión de Pablo Benegas de tomarse "una temporada" de descanso, algo que ya se especulaba estos últimas días. "Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor", señala el comunicado.

Una vuelta con sabor amargo

El regreso de Amaia Montero se produce exactamente un año después de la salida de Leire Martínez, quien lideró la banda durante 17 años. En octubre de 2024, el grupo anunció su separación mediante un comunicado en redes sociales que calificaban como "una decisión dura y difícil", tras "profundas conversaciones" en las que no lograron acercar posturas.

Ese comunicado, sin embargo, ha sido eliminado de las redes del grupo estos últimos días, lo que ha generado una oleada de críticas entre los seguidores. En su lugar, la banda publicó este lunes una imagen en blanco con la ubicación en San Sebastián y el mensaje "Solo juntos tiene sentido", movimiento que había reavivado los rumores sobre la vuelta de la primera vocalista.

Por el momento, Leire Martínez no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, este lunes canta en el programa Operación Triunfo –donde ha comenzado una nueva etapa como juez del talent show– su canción Mi nombre, el primer single que Leire lanzó tras abandonar el grupo. La letra de la canción, aunque no ha sido confirmado por ella, hace claras referencias a la mala gestión de su salida del grupo: "Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez" o "Esos años que siempre serás bienvenido a este lugar", una clara alusión a la canción El último vals, la primera canción de Leire con el grupo.

Críticas por no mencionar Leire Martínez

Aunque muchos fans celebran el regreso de la voz original del grupo, la publicación se ha llenado de mensajes de crítica y decepción.

"¿Esto es todo lo que tenéis que decir después de un año? ¿Ni una mención a Leire, borrando el comunicado? Qué feo todo", escribe un usuario. Otro lamenta: "Lo que podría haber sido una vuelta épica se ha convertido en una gestión horrible. Muchas amamos a Amaia, muchas amamos a Leire, pero no se ha hecho justicia".

Algunos comentarios incluso ironizan con el nombre del grupo: "¿Habéis pensado en cambiaros el nombre a El beso de Judas?", dice otro seguidor.

Una nueva etapa para La Oreja de Van Gogh

El grupo ha adelantado que en esta nueva etapa habrá nuevas canciones y una futura gira de reencuentro, aunque todavía no han dado fechas concretas. "De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino", concluye el comunicado.