La Oreja de Van Gogh anuncia una gira por España tras la vuelta de Amaia Montero

Ya es oficial. La Oreja de Van Gogh ha anunciado una gira por toda España tras el regreso de su primera vocalista, Amaia Montero, al grupo. El año que viene, la banda celebrará sus 30 años de carrera con una gira nacional titulada "Tantas cosas que contar", en la que repasarán los grandes éxitos que marcaron su trayectoria.

La gira incluirá un total de 15 paradas confirmadas hasta el momento, con un repertorio centrado en los temas más icónicos del grupo de San Sebastián, como Cuídate, Rosas, La Playa, 20 de enero o Puedes contar conmigo.

El tour arrancará en Bilbao el 9 de mayo y recorrerá algunas de las principales ciudades de España, como Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza o Barcelona, con entradas que oscilan entre los 45 y los 72 euros, y paquetes especiales que alcanzan los 290 euros. Las entradas estarán disponibles en la web oficial del grupo a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 horas.

Fechas confirmadas de la gira

Bilbao : Bizkaia Arena BEC!, el 9 de mayo

Madrid : Movistar Arena, el 28 y 29 de mayo

Albacete : Estadio José Copete, el 6 de junio

Murcia : Plaza de Toros, el 13 de junio

Sevilla : Live Sur Stadium, el 26 de junio

Fuengirola : Marenostrum Fuengirola (Escenario Unicaja), el 27 de junio

Gijón : Gijón Life, el 10 de julio

San Sebastián : Illunbe Donostia Arena, el 31 de julio

Santander : La Virgen del Mar, el 21 de agosto

Valladolid : Pingüinos Arena, el 27 de agosto

Valencia : Roig Arena, el 4 de septiembre

A Coruña : Coliseum, el 11 de septiembre

Zaragoza : Pabellón Príncipe Felipe, el 9 de octubre

Barcelona : Palau Sant Jordi, el 6 de noviembre

Pamplona: Navarra Arena, el 20 de noviembre

Un homenaje a tres décadas de trayectoria

"Tantas cosas que contar" supone un doble homenaje: a los 30 años de historia del grupo y al 25º aniversario del álbum El viaje de Copperpot, uno de sus discos más representativos. El grupo ha señalado en el anuncio de los conciertos, en sus redes sociales, que esta gira será una ocasión para "volver a estar juntos", compartir con el público y "salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo".

Un reencuentro con sabor amargo

Este nuevo tour llega después del reciente reencuentro con Amaia Montero, un momento que, aunque resulta significativo para muchos seguidores de la formación, también es una traición a Leire –vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años– para muchos otros fans.

Mientras que algunos usuarios escriben mensajes en las redes sociales como "¡Os deseo lo mejor y espero poder disfrutaros en concierto!" o "Será increíble. Gracias por regresar", otros lamentan: "Un año entero de silencio para volver como si aquí no hubiera pasado nada" o "Vaya gesto más feo le habéis hecho a Leire".

Leire Martínez no se ha querido pronunciar al respecto de la polémica. Sin embargo, hace unos días respondió brevemente al anuncio del regreso de Amaia y la nueva gira. En declaraciones a El Tiempo Justo, se mostró agradecida por la llamada, pero evitó valorar la situación: "Estoy a lo mío, trabajando. No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo". Por ello, añadió que serán otras personas las que deban hablar y que prefiere mantenerse al margen.