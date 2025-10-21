La izquierda moralista se revuelve contra Rosalía por la estética religiosa de su álbum 'Lux'

Lux, luz en latín, es el nombre del cuarto álbum de estudio de Rosalía, un concepto que no descubriremos por completo hasta el próximo 7 de noviembre, día de su lanzamiento, y del que la artista dio un avance el pasado 20 de octubre en la Plaza del Callao de Madrid. En la portada, la cantante, compositora y productora catalana posa con toca blanca y rostro angelical que contrasta con la posición de los brazos bajo el vestido del mismo color, como si se tratara de una camisa de fuerza.

La intérprete de Malamente ha dado pistas en los últimos meses de su nuevo disco, siempre vistiendo de blanco, posando con rosarios y mandando mensajes en sus redes sociales como 'Lux = Love'. Además, por las imágenes que publicó el lunes en su página web, donde puso a la venta el álbum en sus diferentes formatos, descubrimos que la religión forma parte de la estética y también se menciona, a falta de escucharlas, en algunas de sus nuevas canciones como Mio Cristo, Divinize o Dios Es Un Stalker. No sólo eso: para la noche de la presentación, Rosalía se tiñó el pelo de rubio simulando una aureola, un símbolo de divinidad.

La nueva estética religiosa de Rosalía (que de nueva no tiene nada) parece haber indignado a la izquierda moralista, y las redes sociales se han llenado de reflexiones sobre su intención de volver a los valores tradicionales, dando por hecho que la fe está reservada a los sectores más conservadores. "Cuero español, religión, familia... A mí toda esa imaginería me lleva a unos valores tradicionalistas que me hielan la sangre. Lo que me pregunto es: el público joven al que va dirigida esa música, ¿ha despolitizado esos símbolos? ¿Se los está reapropiando? ¿O todo lo contrario?", se pregunta un usuario.

La influencer Sofía Conti, más conocida en redes sociales como Flaca Bang Bang, asegura que "no puedo más con esta deriva religiosa de los artistas de pop mundiales". "Espero que esto sea un 'me hago religiosa en un plan lesbiana del siglo XVI que tuvo que meterse al convento para evitar casarse y poder leer tranquila' y no en plan 'soy la nueva vocera de Jesús'. Como esta tía se ponga a hablar de Dios ahora, yo os juro que me ingreso voluntariamente en psiquiatría. ¿Cuándo acaba esta ola conservadurista y vuelven las estrellas de lo disruptivo antisistema?", se pregunta.

Rosalía, en su perfil de Instagram

"¿Seguís siendo las nietas de las brujas que no pudieron quemar? ¿Sabéis quién quemó a vuestras abuelas? La Iglesia Católica. También echaron a los judíos de España, la colonización se hizo con el crucifijo por delante y hoy día son los que imparten las terapias de conversión y creen en que las mujeres deben ser amas de casa. No os quiero ver en flow monja porque me da algo. Si Rosalía hubiese salido con un hiyab estaría todo el mundo hablando de que se ha radicalizado y ha perdido la cabeza pero lo de la hipocresía cultural lo dejamos para otro momento (...) No veo el catolicismo como un aesthetic (estética) sino como la reivindicación de todos los males de la humanidad y que una estrella pop le haga publi es lo puto peor que nos puede pasar para los que creemos en los derechos humanos", sentencia.

Rosalía y la religión

La artista española actual más importante nunca ha escondido su fe y la ha llevado por bandera en todos y cada uno de sus álbumes. El primero, titulado Los Ángeles y lanzado en 2017, contiene temas como El redentor, mientras que en la portada de su primer gran éxito comercial, El mal querer, Rosalía aparece representada como un ángel desnudo. El disco tiene letras con claras referencias religiosas, además de los videoclips. "A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia. Solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia", canta en A ningún hombre consiento.

Rosalía, una virgen moderna en el videoclip de 'Pienso en tu mirá'

Un nazareno hace skate en el videoclip de 'Malamente'

En Motomami, su mayor éxito y álbum más urbano, tampoco se olvida de Dios, y en su canción G3 N15 incluyó una nota de voz real de su abuela en la que se escucha decirle "me gusta pensar que en momentos difíciles siempre ayuda muchísimo tener una referencia a Dios". "La familia siempre está en primer lugar... No, en primer lugar diría que siempre está Dios, y después la familia. La familia es tan importante, cariño. La familia siempre es importante. Estás en un camino que es algo complicado. Cuando te miro, pienso: 'Qué complicado es el mundo en el que se ha metido Rosalía. Pero bueno, si eres feliz, yo también soy feliz."