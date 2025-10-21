Rosalía colapsa el centro de Madrid para presentar su nuevo álbum "Lux"

Rosalía ha vuelto a demostrar que es una de las artistas más influyentes de nuestro país colapsando la capital madrileña con el lanzamiento del que será su próximo álbum, 'Lux'. Después de meses de secretismos y ocultar la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum, de pistas a través de sus redes sociales o en el estilismo de algunos de los eventos a los que ha ido, por fin se ha lanzado el trabajo que espera cosechar el mismo éxito que los anteriores.

Tres años después del lanzamiento de 'Motamami', un disco que consolidó a la artista en lo más alto de la industria musical, había una gran expectación por qué será lo próximo que hará Rosalía. Ahora ya sabemos que 'Lux' verá la luz el próximo 7 de noviembre. Este dato, sin embargo, ya lo conocían muchos de sus fans ya que unas horas antes aparecía un gran cartel promocional en las pantallas de Times Square, en Nueva York, algo que según pudimos comprobar en el directo que hizo Rosalía en sus redes sociales, también le pilló por sorpresa. A pesar de esto, Rosalía siguió adelante con su plan de ser ella la que comunicara la noticia en España.

🔴 Así fue la expectación en Callao ante la aparición sorpresa de Rosalía y el lanzamiento de su nuevo disco "Lux" pic.twitter.com/EgeuwouZtj — Libertad Digital (@libertaddigital) October 21, 2025

Su show comenzó a las 20:45 en un directo en Tik Tok que acumuló miles de personas en tan sólo unos minutos, en el vídeo se pudo ver cómo se preparaba para lo que estaba por venir, desde el maquillaje, hasta el pelo, con una aureola teñida en el centro de la cabeza, (que en el contexto religioso simboliza la santidad o la divinidad), algo que está relacionado con el sonido y la narrativa del álbum.

Después bajaba al garaje para coger el coche y conducir hasta la madrileña y emblemática plaza de Callao, pasando por la Gran Vía de Madrid tras recorrer la zona del Río Manzanares y subir por la Cuesta de San Vicente hasta la Plaza de España. Durante el camino le fueron pidiendo fotos y coreando su nombre, a lo que la artista les seguía encantada. Interrumpiendo el tráfico y necesitando la ayuda de la policía para poder llegar al Hotel Vincci, donde se cortó la señal del directo.

Muy agradecida, la artista se asomaba desde una de las ventanas del hotel para recibir el cariño de todos los fans allí congregados que no daban crédito a lo que habían vivido. El disco estará disponible el próximo 7 de noviembre, y tras este espectáculo, en la página web de la artista se abrió la opción de precomprar los distintos formatos del álbum -CD o vinilo-, de lo que ya se anuncia como uno de los discos más prometedores del año.