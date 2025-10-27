Rosalía estrena Berghain, el primer adelanto de su nuevo disco que fusiona ópera, electrónica y religión

Tres años y medio después del fenómeno Motomami, Rosalía marca el inicio de una nueva etapa artística con el lanzamiento de Berghain, la primera canción de su esperado cuarto disco, LUX, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. La artista catalana, que se estrena en el terreno de la ópera contemporánea, vuelve con una propuesta completamente distinta a todo lo que ha hecho antes: una canción en la que mezcla la electrónica, la espiritualidad y el deseo.

El estreno mundial ha tenido lugar este lunes a las 17:00 horas en YouTube, generando una gran expectación con decenas de miles de seguidores conectados. Berghain –título que alude al legendario club de Berlín considerado el templo del techno– combina castellano, inglés y alemán. En el tema participan la cantante islandesa Björk y el productor estadounidense Yves Tumor.

Religión y deseo

En lo musical, Berghain se aleja completamente del pop comercial, siguiendo la estética de la cantante catalana y creando sonidos nuevos. La canción, dividida en tres secciones, desarrolla un diálogo entre lo carnal y lo divino. Los versos en alemán –"Su miedo es mi miedo, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre"– refuerzan esa idea religiosidad que ya se veía en la estética de la portada del álbum. Mientras tanto, los fragmentos en inglés —"I'll fuck you till you love me"— exponen esa tensión entre lo carnal y la fe.

Según se ha adelantado, esta pieza forma parte del segundo movimiento de LUX, junto a los temas La Perla, Mundo Nuevo y De Madrugá. Si El Mal Querer exploraba la posesión y Motomami el caos interior, LUX busca un equilibrio entre la espiritualidad y la oscuridad. Rosalía trabaja en su disco con la London Symphony Orchestra, lo que otorga al proyecto una dimensión sinfónica y litúrgica.

Con respecto al título de la canción, no solo homenajea a la icónica discoteca alemana, sino que representa también un espacio donde la música electrónica se convierte en liturgia y en vía de escape.

Un videoclip entre lo místico y lo cotidiano

El videoclip, rodado en Varsovia y producido por Canadá, cuenta con la dirección de Nicolás Méndez, colaborador habitual de la artista y responsable de los emblemáticos videoclips de Malamente, TKN o Pienso en tu mirá.

La pieza audiovisual alterna escenas domésticas y religiosas: Rosalía aparece en un apartamento, en la consulta de un médico, en un autobús y en plena calle, acompañada de músicos y animales que refuerzan la carga simbólica del relato. Entre ellos, un cervatillo de sangre negra y un pájaro que canta con la voz de Björk, símbolos de pureza que se pueden observar durante toda la historia.

Al final del videoclip, se puede observar a la artista representando a Blancanieves, rodeada de animales con los que habla. Cada secuencia funciona como un ritual urbano en el que la artista se enfrenta a su propia vulnerabilidad. El motivo del corazón –inspirado en el Sagrado Corazón de Jesús y en el cuento de Blancanieves– recorre toda la narrativa del vídeo, donde Rosalía intenta deshacerse de esa parte de sí misma que la condena al sufrimiento.

Un lanzamiento con polémica en Madrid

El estreno de Berghain llega apenas unos días después de la presentación sorpresa de LUX en la plaza de Callao, en Madrid, donde Rosalía recorrió la Gran Vía en coche antes de saludar a sus seguidores desde la ventana de un hotel. El evento generó una gran concentración de personas y la posible imposición de una multa de hasta 600.000 euros, según el Ayuntamiento de Madrid, por "poner en riesgo la integridad de los asistentes", en palabras del alcalde José Luis Martínez-Almeida.