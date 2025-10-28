Top de videoclips para Halloween: huesos para qué os quiero

En Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio presentado por Felipe Couselo, se abordó un tema musical muy propio de la festividad de Todos los Santos, o Halloween. De la mano de Daniel Palacios se repasaron videoclips donde los huesos, los esqueletos y los cráneos, son los protagonistas. Un motivo muy particular y específico que sin embargo procedieron a despiezar (nunca mejor dicho).

"Bones" de The Killers, fue el primero de ellos, del año 2006. Tim Burton dirigió el videoclip donde apareció la modelo Devon Aoki en el que unos esqueletos surgen del suelo mientras sucede una proyección de Jasón y los Argonautas. Un video que, según Dani Palacios, funciona como versión siniestra de Grease.

The Chemical Brothers presentó en 1999 "Hey Boy Hey Girl", una canción ilustrada con un videoclip emblemático e impactante. Una niña obsesionada con los huesos tiene la capacidad de ver a todo el mundo como si dispusiera de rayos X, y que se da un verdadero festín de ellos en una fiesta. Don y Nick, habituales de Bowie o Supergrass, dirigieron el videoclip.

Queens of the Stone Age en "Burn the witch", de su cuarto disco, es muy folk. Es una caza de brujas en un pueblo obsesionado con ellas, pero a la vez "todos juegan con el diablo". Una chica joven acusada de ejercer la brujería, efectivamente, lo es, y comienza una rebelión con esqueletos de las tumbas a modo de hordas.

El siguiente en aparecer en Prohibido contar ovejas fue el grupo colombiano de No Stories y su tema "Skeletons", del año 2022. Dirigido por Sebastián Vargas Flor, vemos la relación de una chica con un esqueleto. Él conduce, ella le acompaña pero "la relación está muerta".

Misfits y "Dig up her bones" fue otro videoclip siniestro y muy rockero perfecto para Halloween. Fue el "primer vídeo oficial de la banda" tras reformarse y recomponerse en el 97 con el nuevo vocalista Michael Graves. "Tiene todo lo que esperas de los Misfits, con punkies mazados", explicó Palacios en esRadio.

Y el favorito: "Oblivion" de Royal Blood, otro tema rockero del tercer elepé del grupo, en el 2021, un vídeo de animación dirigido por Ryan Lynch hecho por ordenador consistente en un esqueleto con una caja en la cabeza de la que surge "absolutametne de todo utilizando solo tres colores, rojo, blanco y negro".

Todos estos videoclips y algunos más se pudieron escuchar en Prohibido contar ovejas de esRadio. No olvides pinchar el audio arriba para hacerte con ellos.