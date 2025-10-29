Bombai convierte las historias de la dana en canción: "Llamas, para quemar lo malo y empezar lo bueno"

Se cumple un año de la gota fría que asoló Valencia, dejando más de 200 muertos. El 29 de octubre de 2024, las lluvias torrenciales provocadas por la DANA (depresión aislada en niveles altos) dejaron más de 500 litros por metro cuadrado en algunos puntos, desbordando ríos y barrancos. El agua y el barro lo destruyeron todo a su paso.

Miles de personas se quedaron atrapadas y/o perdieron sus posesiones —casas, negocios, coches, etc.— por las inundaciones que se registraron en aquellos días trágicos, en los que la ayuda de los cientos de voluntarios que llegaron de todos los rincones de España resultó fundamental para que los valencianos pudieran iniciar el camino hacia la reconstrucción.

Una ola de solidaridad abrazó a los valencianos, devolviéndoles un poco de la esperanza que habían perdido y dando origen a "grandes historias de amistad, amor y compañerismo". Historias que el grupo valenciano Bombai —conocido por temas como "Vuela", "Tú me has cambiado" o "Solo si es contigo" (con Bebe)—, ha recuperado para componer una canción que han confeccionado como "un himno de fraternidad" bajo el calor de las "Llamas".

Las historias de la DANA

"Llamas" es el título del tema que el grupo ha querido publicar coincidiendo con este primer aniversario de la DANA y el décimo de la formación musical. Una canción con la que hacen "un llamamiento a no olvidar lo que pasó", y —al mismo tiempo— "a sacar esas historias bonitas que salieron de lo malo" para "empezar una nueva vida".

Esos voluntarios que vinieron de otras partes de España "han hecho amistad, se han enamorado e incluso se ha casado", explica a Libertad Digital el cantante del grupo —Javi Zapa—. En este nuevo single, ellos han reunido "la luz de Valencia, las llamas y las fallas", tan características de su tierra, como una invitación a "quemar lo malo para empezar lo bueno".

Fuego para renacer

"El mensaje es que de todo lo malo siempre se puede sacar algo bonito", insiste. "Valencia es una tierra de fuego en la que se involucra la pirotecnia y todas las cosas que hacen ruido, que siempre evocan a la fiesta", añade. "Las fallas tienen mucho que ver con quemar las cosas viejas para volver a renacer, como antiguamente se hacía".

"Está claro que hay gente que no va a sacar nada positivo, porque ha perdido familiares o su casa. Pero tenemos que salir adelante", argumenta. La canción nos lleva a "ese momento donde renacemos todos". "Hemos tenido mucha ayuda de toda la gente de España, hemos visto que el pueblo está unido y eso es lo que sacamos".