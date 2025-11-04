Ramón Arcusa denuncia "censura woke" en Spotify: han retirado dos de sus temas más populares

El cantante del Dúo Dinámico, Ramón Arcusa, ha tenido que mostrar de nuevo su faceta más combativa. La plataforma sueca Spotify ha retirado dos de los temas más populares y queridos del grupo, "Quince años tiene mi amor" y "Yo busco una muchacha como tú" en un episodio que no ha dudado en considerar como "censura Woke".

Lo ha hecho, según actualizó él mismo más tarde, solo en Estados Unidos, y afortunadamente en España los dos temas siguen disponibles. Spotify no advirtió en ningún momento a Arcusa de su decisión. "El problema de fondo es el mismo", aseguró el cantante.

Locura woke. Es Spotify han prohibido (censurado) dos canciones nuestras, del Dúo Dinámico, creadas en los años '60, - Quince años tiene mi amor y

Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga…

Poco ha conmovido a la plataforma musical la reciente muerte de Manuel de la Calva el pasado agosto. Dos temas -recuerda Ramón Arcusa- "compuestos en los 60" y dos "dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias".

Ante la duda de si Spotify decidirá también censurar en otros territorios las canciones, la decisión pone de manifiesto un nuevo episodio de en una plataforma que acostumbra a modificar canciones según criterios de protección al menor o si lo considera "fake news", algo que ha afectado especialmente a algunos de los podcast polémicos en el mismo país, EEUU, limitando el alcance de algunos creadores.

En 2022, Spotify retiró alrededor de 70 episodios del podcast de Joe Rogan, tras protestas de artistas como Neil Young, Joni Mitchell e India Arié. Tambien al cantante R. Kelly por contenido de odio, y artistas rusos proguerra. La decisión de retirar las canciones del Dúo Dinámico emparenta las dos canciones románticas del Dúo español con otros casos diferentes, sin que la plataforma se haya manifestado con transparencia al respecto.