Aitana y el fenómeno "Superestrella" que arrasa en las redes: "Yo no he hecho nada"

Las referencias musicales de Aitana siempre han estado marcadas por artistas anglosajonas como Taylor Swift, Adele, Sabrina Carpenter u Olivia Rodrigo. Comenzó a componer con apenas 18 años — no había muchas artistas pop femeninas en España tan directas con sus mensajes — y, desde entonces, ha aprendido a nutrirse tanto de experiencias personales como de historias que viven las personas a su alrededor.

Sin embargo, en una entrevista concedida recientemente al podcast Se regalan dudas, aclara que su música no siempre es literal, los sentimientos y las emociones se transforman con el tiempo: "Todo se recoloca", explica, reconociendo que, aunque muchas de sus canciones nacen de vivencias reales, no siempre lo reflejan de manera directa. "Nunca he querido hacer un diario personal público", añade, dejando claro que nunca señalará qué temas son autobiográficos y cuáles no.

‘6 de febrero’ fue una canción escrita "desde la rabia", recuerda. Apenas dos semanas después, ya lo veía de otra forma, entendiendo el proceso emocional que había detrás, un tema señalado por muchos como influenciado por su relación con el cantante Sebastián Yatra. Sobre ‘Cuando hables con él’, comenta que escribirla fue un acto muy terapéutico, en el que lloró durante dos días seguidos, y aunque ahora se encuentra en un lugar diferente mira a aquella Aitana con ternura, con sus sentimientos y su proceso, un tema dedicado a Miguel Bernardeau.

El éxito de ‘Superestrella’

Uno de sus mayores logros recientes ha sido el éxito de ‘Superestrella’, que ha alcanzado el número uno en España. Aitana se muestra sorprendida y agradecida: "Es increíble". La artista destaca que la canción se ha convertido en un fenómeno sin haber sido single, ni focus track, ni contar con videoclip. "Eso lo han hecho ellos", dice, refiriéndose a sus fans. "Yo no he hecho nada".

Aitana no da un dos sin tres, y es que el fandom de la estrella señala que este tema va dirigido a su pareja actual, Plex, relación que desde que saltó a los medios de comunicación ha sido muy seguida por todos los fans del youtuber y de la extriunfita, que ven en la canción una historia de amor que ha conseguido convertirse en realidad .Y como ella misma señala, sin haber hecho una especial publicidad de ella a través de sus redes sociales, en las entrevistas o conciertos, la canción es una de las más conocidas y coreadas de su nuevo disco.

Los más jóvenes aprovechan cualquier oportunidad para escucharla, ya sea en discotecas o de viaje en un coche , la artista ha conseguido conectar con chicos y chicas de todas las edades coronándose como un hit en las listas de reproducción de todas las plataformas. Las redes sociales como Tik Tok o Instagram son el fiel reflejo de ello.

Hasta Operación Triunfo ha rendido homenaje con sus canciones, primero fue ‘Akureiri’, pero en la última gala Olivia como nominada eligió ‘Superestrella’ para defender sus capacidades dentro de la Academia una semana más y lo consiguió.

El tema ha logrado posicionarse de forma orgánica y se ha convertido en un trend en redes sociales, donde incluso cuentas oficiales se han sumado a recrear e interpretar su letra. Un fenómeno que demuestra, una vez más, el vínculo genuino entre Aitana y su público.

Un tema que ha conseguido conectar a generaciones y que por lo pronto, estamos seguros de que va a sonar en todos los conciertos que la artista tiene preparados para su gira mundial.