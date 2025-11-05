Menú

Spotify desmiente a Ramón Arcusa y dice que no ha censurado nada: "Nos encanta el Dúo Dinámico"

Spotify sale al paso de la acusación de Ramón Arcusa, que asegura que ya han sido restituidas.

El Dúo Dinámico en una visita a esRadio. | David Alonso Rincón

La plataforma de música Spotify ha desmentido a Ramón Arcusa, que esta semana denunció en redes sociales que la empresa sueca había retirado en EEUU dos de las canciones más populares del Dúo Dinámico.

"Las dos canciones han estado disponibles y siguen siendo accesibles para los oyentes en Estados Unidos en Spotify.", expone tajante la plataforma tras la publicación del músico y cantante.

Arcusa denunció que "Quince años tiene mi amor" y "Yo busco una muchacha como tú" habían sido retiradas de la plataforma en lo que calificó como un episodio de "censura woke". "Dos canciones blancas donde la única malicia está en la mente obtusa de los censores, esa plaga de inútiles que ven mal en lo ajeno y aplauden sus propias miserias", expuso enfadado en la red X.

Spotify ha respondido en su comunicación con los medios que "nos encanta el Dúo Dinámico y lamentamos saber que Ramón ha tenido problemas con su cuenta de Spotify. Nos hemos puesto en contacto para ofrecerle ayuda con Spotify, pero aún no hemos recibido respuesta".

Y más: "Para aclarar, las dos canciones mencionadas siempre han estado disponibles para los oyentes en Estados Unidos en Spotify, al igual que el resto de su catálogo".

Arcusa, por su parte, ha asegurado en X que "ya han habilitado" las dos canciones "canceladas", por lo que en todo caso los oyentes norteamericanos también podrán disfrutar de las canciones.

