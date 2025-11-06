Madonna se rinde ante la "verdadera visionaria": "No puedo dejar de escuchar" el nuevo disco de Rosalía

El esperado nuevo álbum de Rosalía, LUX, llegará oficialmente este viernes 7 de noviembre, tras generar una gran expectación entre fans y críticos. Antes de su lanzamiento, la artista ha celebrado escuchas privadas, listening parties en Ciudad de México, Nueva York, y Barcelona.

La semana pasada, Rosalía presentó el primer adelanto, titulado "Berghain", un tema que ha servido como carta de presentación de esta nueva etapa artística y que ha sido recibido con entusiasmo tanto por el público como por la crítica, superando los dos millones de visualizaciones en YouTube y alcanzando más de 26 millones de reproducciones en Spotify.

En redes sociales, la emoción por LUX no ha dejado de crecer. Mucho más después de las filtraciones masivas por redes sociales y la aparición breve este martes en Spotify de ‘Reliquia’. Rosalía vuelve a reinventarse con Lux, un trabajo que fusiona espiritualidad, feminismo y experimentación sonora a lo largo de 17 canciones interpretadas en 14 idiomas.

Madonna se rinde ante Rosalía

Entre las reacciones más destacadas se encuentra la de Madonna, quien ha compartido en sus stories de Instagram la portada del disco junto a un mensaje directo para la cantante catalana: "Gracias, Rosalía. ¡No puedo dejar de escuchar!". "Eres una verdadera visionaria", destaca sobre la artista que promete sacar un trabajo que fusiona espiritualidad, feminismo y experimentación sonora.

Rosalía reacciona a la emoción de Madonna por 'Lux'.

La propia Rosalía respondió a las palabras de la denominada "reina del pop", con quien mantiene una admiración mutua desde hace años, con un corazón azul y destacando que es "la reina".