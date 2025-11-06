Rosalía vuelve a reinventarse con Lux, un trabajo que fusiona espiritualidad, feminismo y experimentación sonora a lo largo de 17 canciones interpretadas en 14 idiomas. La artista catalana canta en español, en catalán, en inglés, en latín, en japonés, en italiano, en alemán, en ucraniano, en árabe, en siciliano, en francés, en mandarín, en hebreo y en portugués. Acompañada por la Orquesta Sinfónica de Londres, se aleja de la electrónica de Motomami para sumergirse en un universo sinfónico que explora la divinidad, la libertad y la mortalidad presentando a un Dios femenino, reniega del amor romántico y habla de su propia muerte. El disco -producido en su mayor parte por la propia Rosalía- está dividido en cuatro movimientos.

El esperado nuevo álbum de Rosalía, Lux, ha sido filtrado en redes sociales apenas 48 horas antes de su lanzamiento oficial, previsto para este viernes 7 de noviembre. Varios usuarios comenzaron a compartir el contenido completo del disco durante la mañana de este miércoles.

Las canciones y los idiomas de Rosalía

El álbum se abre con "Sexo, violencia y llantas", un tema en español que combina piano y electrónica para contraponer los placeres terrenales con la pureza espiritual. Le sigue "Reliquia", también en español, donde Rosalía recorre distintas ciudades del mundo con una mirada melancólica sobre el amor y el paso del tiempo, acompañada por delicados violines. Esta canción se ha convertido en una de las más habladas tras aparecer brevemente disponible en Spotify antes de ser retirada sin explicación y sin que la discográfica confirmara si se trató de un error.

En "Divinize", la artista alterna el catalán y el inglés para reflexionar sobre la fe y la transformación interior. Su versatilidad se amplía en "Porcelana", donde recita en latín y japonés junto a un colaborador aún no revelado, mezclando coros y cuerdas con una estética ritualista que representa el caos y la luz. La primera parte del álbum culmina con "Mio Cristo", una pieza en italiano concebida como un aria operística en la que Rosalía se luce vocalmente al presentar a su Cristo que "llora diamantes".

La libertad femenina toma protagonismo con "Focu ’ranni", interpretada en siciliano y español, una declaración de independencia en la que la cantante reniega del amor posesivo y celebra su autonomía. Esa misma línea continúa con "Novia robot", en mandarín, hebreo y español, una crítica sarcástica al deseo masculino y la objetificación, donde Rosalía ironiza con el concepto de la mujer convertida en máquina.

El flamenco reaparece con fuerza en "La rumba del perdón", cantada en español junto a Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz. Las tres artistas narran una historia de traición desde un enfoque crudo y emocional, arropadas por un coro de cantaoras. En cambio, "Berghain", en alemán y español, se adentra en un sonido orquestal y oscuro inspirado en la mítica discoteca berlinesa, marcando un punto de inflexión en el disco junto a Björk e Yves Tumor, este ha sido el primer adelanto de su nuevo disco lanzado el 27 de octubre.

Más adelante, Rosalía experimenta con ritmos y culturas. En "La perla", una colaboración con Yahritza y su Esencia, mezcla el español con sonoridades mexicanas para ironizar sobre las relaciones tóxicas. Luego, en "Mundo nuevo", regresa a un tono introspectivo y orquestal en español, donde expresa su deseo de trascender lo terrenal para alcanzar un plano espiritual más elevado.

En "De madrugá", Rosalía combina el español y el ucraniano para hablar de la venganza y el perdón. El tema, presentado originalmente durante la gira de El Mal Querer, se renueva con coros solemnes y una atmósfera intensa. Esa dualidad entre lo humano y lo divino continúa en "Dios Es Un Stalker", interpretada en español, donde la cantante se coloca en la piel de un Dios femenino que observa el mundo sin intervenir, acompañada por palmas y cuerdas.

El viaje emocional alcanza su punto más intenso en "La yugular", cantada en árabe y español, en la que Rosalía recurre a imágenes violentas para describir un amor devastador. La artista mantiene el tono místico en "Jeanne", una composición en francés inspirada en Juana de Arco, disponible solo en formato físico, que enaltece la figura de la mujer mártir.

La recta final del álbum se vuelve íntima y melancólica. En "Memória", un fado en portugués junto a la cantante Carminho, Rosalía apela al recuerdo y a la emoción pura con una interpretación vocal sobria y conmovedora. Finalmente, "Magnolias" cierra el disco con un ritual fúnebre en español, donde la artista imagina su propia muerte como una celebración vital, entre coros de la Escolanía de Montserrat y referencias a la marca de motos KTM.

Con Lux, Rosalía no solo amplía su universo artístico, sino que redefine los límites de la música popular al mezclar géneros, lenguas y símbolos en un mismo proyecto que desafía toda clasificación.