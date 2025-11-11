El obispo de San Feliu de Llobregat le dedica a Rosalía su carta dominical: "Tus letras me desconciertan"

Arrebato artístico de un obispo, el de San Feliu de Llobregat, la circunscripción sufragánea de la archidiócesis de Barcelona. Xabier Gómez García se llama el prelado, un vasco de Azcoitia con fama de "progre" que habla y escribe en perfecto catalán. Prueba de ello es la carta dominical que le ha dedicado a la cantante Rosalía, natural de San Esteban Sasroviras (Sant Esteve Sesrovires), una de las 77 localidades de la diócesis que pastorea desde el año pasado.

Gómez García llega a citar al director ruso Andréi Tarkovski y su película Andréi Rubliov, nombre del famoso monje y pintor de iconos, para preguntarse si la espiritualidad del último disco de la cantante Rosalía es una pose o un arrebato sincero y demostrar que se ha escuchado el disco y ha leído las letras de su feligresa con suma atención.

"Estamos tan lejos... Te escribo desde esta portada como quien lanza al mar un mensaje dentro de una botella; quién sabe si te podrá llegar. No consigo entenderte, pero me gustaría hacerlo. Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas. Quizás no es necesario entenderlo", arranca el prelado su carta dominical.

"Me pregunto qué hay en ti"

A continuación, la alusión a Tarkovski: "Pero me pregunto qué hay en ti, en tu mundo interior en esta etapa o ciclo de tu vida como mujer y artista. Cuando hablas de una «sed» que el mundo no puede satisfacer, que solo Dios puede llenar ese vacío, me viene a la cabeza la búsqueda del sentido que atraviesa la película Andréi Rubliov de Tarkovski. El pintor ruso, en medio de la oscuridad y la violencia, busca la luz, la belleza, la fe, pese a no encontrar respuestas fáciles".

Tanto le recuerda al monje ruso que escribe el obispo lo siguiente: "Como él, tú pareces vivir el arte como una travesía espiritual, donde la creación es una forma de peregrinación hacia lo que trasciende. Pero no acabas de hacerlo... y sin soltar amarras no será fácil llegar al puerto que anhelas. Si es que quisieras llegar".

"Tus letras me desconciertan"

De la carta se infiere que el obispo ha escuchado el disco, llamado Lux, y se ha leído las letras: "Tus letras me desconciertan, pero también me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana. Entiendes el amor como una fuerza que puede ser dolorosa, liberadora, incluso divina. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe pueden encontrarse. Hay silencios que hablan algo más que mil canciones".

Y concluye: "Me pregunto si, cuando todo se calla, encuentras paz o solo más ruido. Quizás la respuesta no está fuera, sino dentro de ti".

El último disco de Rosalía parece no dejar indiferente a nadie. En los últimos días, la colaboración de la Escolanía de Montserrat con la popular cantante desató una crisis en el separatismo porque los niños cantan en español.

Además, Gómez García no es el único obispo que ha hablado de Rosalía. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha ponderado el auge del catolicismo entre los jóvenes poniendo como ejemplo el trabajo de Rosalía. "No es una moda, sino una corriente de fondo", dijo Argüello, quien habló también del "renovado interés juvenil por lo espiritual" que prueba el disco.