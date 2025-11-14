Alejandro Sanz le "roba" un Latin Grammy a Bad Bunny y pide disculpas sobre el escenario: "Benito, perdóname..."

La 26.ª edición de los Latin Grammy, celebrada en Las Vegas, dejó uno de sus momentos más inesperados cuando Alejandro Sanz se alzó con el premio a Grabación del Año gracias a "Palmeras en el jardín", tema incluido en su disco "¿Y ahora qué?". El madrileño terminó imponiéndose frente al puertorriqueño, Bad Bunny, que contaba con dos nominaciones en la misma categoría, y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.

Sanz tomó el escenario para compartir un discurso cargado de sinceridad y agradecimiento. "He vuelto a creer en la música después de mucho tiempo de perder la ilusión. La música ha sido mi vida, después de tantos años me he vuelto a enamorar de ella", confesó ante el público que este proyecto marcaba un regreso profundo a la esencia que siempre lo ha movido. Acompañado por parte de su equipo, al que calificó como "unos pedazos de artistas".

El discurso también tuvo parte de humor, dedicándole unas palabras al puertorriqueño nominado en su misma categoría, que era el gran favorito de la noche, con el gramófono en las manos. "Benito, te lo he robado. Perdóname… claro, perdona", Bad Bunny reía entre aplausos en las gradas negando con la cabeza al artista. Pese a perder la categoría más codiciada de la noche, Bad Bunny no se fue con las manos vacías. El puertorriqueño terminó la gala con cinco premios, entre ellos Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana, igualando en número de galardones al dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso.

"Gracias a los fans, que hacen posible que podamos reunirnos y celebremos la música cada año", Sanz también dedicó unas palabras a sus seguidores y puso en valor la fuerza de la cultura: "La cultura hispana, que es nuestra, está más fuerte que nunca y no se va a ningún sitio".

Segundo galardón de la noche de Alejandro Sanz: 24 Latin Grammy

El triunfo no terminó ahí. El español volvió a subir al escenario para recoger el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Contemporáneo por "¿Y ahora qué?", un disco publicado en mayo tras un periodo de cambios profesionales y personales que incluyó un cambio de discográfica y una ruptura sentimental muy mediática.

Con estos dos nuevos reconocimientos, Sanz suma ya 24 Latin Grammy, consolidándose como uno de los artistas más laureados en la historia de la Academia Latina.

El artista también subió al escenario para interpretar "El Vino de tu Boca" y "Las Guapas", dos de sus grandes canciones.