Raphael "promete volver" tras su homenaje como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

Hay noches que parecen escritas de antemano, y la de Raphael en los Latin Grammy 2025 fue una de ellas. El cantante español, leyenda viva de la música latina, recibió el reconocimiento a Persona del Año en una ceremonia que se convirtió en su gran noche.

Gloria Estefan y Marco Antonio Solís presentaron y entregaron el premio al intérprete de clásicos como "Yo soy aquel". "Hay artistas que han marcado épocas, y luego estás tú, Raphael, que las has marcado todas", comenzó Estefan con el homenaje y Solís completó: "Con ese talento has cruzado generación y fronteras, con ese estilo se nace". "Eres mi ídolo personal, como te lo he dicho mucho", "Y el mío también, de todos", discutían sobre el escenario los artistas presentadores de este premio. "Eres la persona del año 2025 de la Academia Latina de la Grabación".

Raphael, fiel a su elegancia y a su sonrisa inconfundible, levantó el trofeo mientras el público lo aplaudía. "En este nuevo viaje estoy feliz de encontrarme con tantos amigos, tanto de España como de aquí. Estoy encantado de estar aquí", decía contento. "Prometo solemnemente que volveré", expresó con gratitud.

El homenaje privado a Rapahel

"Esto me lo dieron anoche y es una maravilla que yo pueda portarlo hoy", recordó el artista, aludiendo a que la estatuilla ya había pasado por sus manos la noche anterior durante el homenaje privado. Una velada en la que Raphael confesó que contuvo las lágrimas, pues la vivió llena de sorpresas, sin nada anunciado y sin saber cómo transcurriría la noche: "Yo sabía que cuando viniera por aquí iba a ser otra sorpresa y eso es muy bonito".

Una noche que estuvo marcada por un gran homenaje de David Bisbal interpretando "Como yo te amo", y emocionando a su autor. Y un gran discurso de Bunbury: "Que Raphael merecía este homenaje de la Academia, es un hecho que nadie pone en duda. La cosa es que quizás podría haber sido Person of the Year de una carrera que abarca ya seis décadas ¿o son ya siete?".

Pero la ceremonia no se quedó en discursos. Raphael volvió a hacer lo que mejor sabe, cantar desde el alma. Acompañado por una big band interpretó clásicos como "Qué sabe nadie" y "Mi gran noche".

Demostrando que ni el paso del tiempo ni los desafíos de salud —fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario el año pasado— han logrado apagar su magnetismo musical.

Con 82 años, traje oscuro impecable y una presencia que sigue siendo pura energía, Raphael confirmó por qué es uno de los pilares de la música en español. Su reconocimiento como Persona del Año no solo celebra su obra, sino también su forma de trascender con voz, con actitud y con una autenticidad que no envejece.