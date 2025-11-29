Soundgarden es una de las bandas fundamentales del movimiento grunge surgido en Seattle durante la década de 1980. Formada en 1984 por el cantante y baterista Chris Cornell, el guitarrista Kim Thayil y el bajista Hiro Yamamoto, el grupo comenzó como un proyecto influenciado por el punk, el metal y el rock alternativo. Desde el inicio, su sonido destacó por la combinación de la voz poderosa y de amplio rango de Cornell, los riffs pesados y poco convencionales de Thayil y una estética sonora oscura y experimental que los diferenciaba de otras bandas emergentes de la escena.

En sus primeros años, Soundgarden firmó con el sello independiente Sub Pop y lanzó un par de EPs que captaron la atención de la crítica local. Su álbum debut, Ultramega OK (1988), les valió una nominación al Grammy y los ubicó entre los grupos más innovadores del rock alternativo estadounidense.

Un grupo que necesitó pasar por A&M Records para acelerar su crecimiento. En 1989 lanzaron Louder Than Love, un disco más pulido que atrajo una audiencia más amplia y mostró el potencial comercial de la banda sin sacrificar su identidad sonora.

El verdadero ascenso de Soundgarden coincidió con la explosión del grunge a principios de los años noventa. Con la salida de Yamamoto y la incorporación de Ben Shepherd al bajo, la banda alcanzó una estabilidad creativa que se reflejó en Badmotorfinger (1991), un álbum clave que los llevó a girar junto a bandas como Guns N' Roses y a consolidarse como uno de los referentes de la escena de Seattle, junto con Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains. Canciones como "Rusty Cage" y "Outshined" se convirtieron en himnos del rock alternativo.

En 1994 publicaron Superunknown, considerado su obra maestra. El álbum debutó en el número uno del Billboard 200 y produjo éxitos como "Black Hole Sun" y "Spoonman", ambos ganadores de premios Grammy. El disco mostró una mayor experimentación en melodías, armonías y estructuras, y situó a Soundgarden como una de las bandas más influyentes del rock de la década.

El siguiente disco, Down on the Upside (1996), reflejó tensiones internas y una dirección más melódica y menos pesada. A pesar de su éxito relativo, las diferencias creativas llevaron a la banda a anunciar su separación en 1997. Durante los años siguientes, Cornell inició una exitosa carrera solista y se unió al supergrupo Audioslave, mientras Thayil y Shepherd participaron en diversos proyectos.

En 2010, para sorpresa de los fans, Soundgarden anunció su reunión oficial. El grupo volvió a los escenarios y lanzó en 2012 King Animal, un álbum bien recibido que demostró su vigencia. Sin embargo, en 2017, la muerte de Chris Cornell puso fin de manera abrupta al regreso de la banda.

A lo largo de su historia, Soundgarden dejó una huella profunda en el rock moderno. Su mezcla de afinaciones poco comunes, estructuras complejas y una sensibilidad melódica única los convirtió en pioneros del sonido que definió a toda una generación. Su legado continúa influyendo a músicos de múltiples géneros y permanece como un pilar fundamental del grunge y del rock alternativo.