España no participará en Eurovisión 2026 tras el respaldo de la UER a Israel

RTVE ha confirmado este jueves —según ha informado Europa Press— que España se ha retirado de Eurovisión 2026 después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido mantener a Israel en el certamen. La corporación pública, completamente alineada con la estrategia del Gobierno en este asunto, ha anunciado que tampoco emitirá las galas previstas en Viena para el próximo mes de mayo.

La decisión era, en realidad, un simple trámite. El Consejo de Administración de RTVE ya había acordado en septiembre —poco después de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, exigiera la expulsión de Israel— que España abandonaría el concurso si la UER no cedía a esa presión. Un planteamiento que encaja con la sucesión de gestos hostiles hacia el Estado judío que el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene desplegando en los últimos meses.

La petición española

En su comunicado, RTVE detalla que España ha sido uno de los ocho países que han solicitado que la votación fuese secreta, petición rechazada por la presidencia de la UER. La organización también ha descartado una votación específica sobre la participación de la emisora pública israelí KAN, pese a la insistencia española.

Durante la Asamblea General celebrada en Ginebra, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, ha defendido la postura de la corporación. Ha asegurado que RTVE "reconoce y valora" las medidas adoptadas por la UER, aunque las considera "insuficientes". Morales ha explicado las "serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026" aludiendo a "la situación en Gaza" y a "la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel". Un discurso que reproduce, prácticamente al pie de la letra, la narrativa sostenida por el Gobierno.

Además, ha lamentado la "instrumentalización" del voto en ediciones recientes y la ausencia de sanciones, insistiendo en que "no deberíamos aceptar dobles raseros". RTVE incluso ha propuesto suspender temporalmente la participación de KAN durante un año. Al no prosperar la propuesta, España ha consumado su retirada.

Aislamiento en la UER

La mayoría de los miembros de la UER han respaldado continuar con la edición de 2026 según lo previsto, avalando las garantías adicionales ya contempladas. En la práctica, la ofensiva diplomática del Gobierno español para convertir Eurovisión en un instrumento de presión contra Israel no ha encontrado apoyos significativos dentro del organismo, mientras RTVE ejecuta la retirada que Moncloa había dejado entrever desde hace meses.