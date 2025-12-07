El coche fantástico (título original Knight Rider) es una serie de televisión estadounidense de los años 80 que sigue las aventuras de Michael Knight, interpretado por David Hasselhoff, un héroe moderno que lucha contra el crimen con la ayuda de KITT, un coche inteligente y prácticamente indestructible. KITT posee una avanzada inteligencia artificial, capaz de hablar, analizar riesgos y realizar maniobras imposibles. La serie combina acción, tecnología futurista y un estilo muy característico de la época. Su relación entre humano y máquina marcó un precedente en la ciencia ficción televisiva, convirtiéndose en un icono cultural recordado por varias generaciones.

En uno de los últimos programas de Prohibido contar ovejas, Isaac Vizcaíno contó a la audiencia de esRadio las muchas y sorprendentes variaciones del famoso tema musical que abría la serie, compuesto por Stu Phillips, y en el que veíamos a KITT viajar a toda velocidad por un desierto al anochecer.

Además de la famosa música de los créditos de la serie, artistas como Doja Cat en su reciente Aaaah Men han utilizado la base de ese legendario tema para montar sus rimas. Igual que otras artistas como Busta Rhymes en "Fire it up" o Ciara en "Echo". Todos estos temas sonaron en el programa de madrugada presentado por Felipe Couselo acompañados de los comentarios del especialista musical del espacio, Isaac Vizcaíno.

Se trata, como vemos (y oímos) de una influencia notable en la música posterior, especialmente en géneros vinculados a la electrónica, el synthwave y la cultura retro.

Su distintivo uso de secuencias arpegiadas en sintetizador, junto con una base rítmica marcada y un ambiente futurista, estableció un sonido emblemático de los 80 que muchos artistas retomarían décadas después. En el auge del retrowave y synthwave desde los años 2010, numerosas producciones han homenajeado directamente su estética sonora, empleando patrones de sintetizador similares. También ha sido muestreado en música pop, hip-hop y electrónica, reforzando su estatus como una referencia clásica del sonido futurista televisivo.