Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales y leyenda del rock, a los 70 años

El vocalista, guitarrista y líder de la banda Ilegales, Jorge Martínez, ha fallecido a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, donde llevaba varias semanas ingresado por un cáncer que el pasado septiembre le obligó a cancelar todos sus conciertos. Jorge Ilegal, Jorjón, llevaba más de 40 años al frente de una de las bandas legendarias del rock en español y era uno de los pocos de su generación que seguía en activo.

La banda de rock anunció el 19 de septiembre la cancelación de todos sus conciertos previstos por tiempo indefinido, debido a los problemas de salud de su líder. El comunicado decía que Jorge Martínez debía someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que obligaba a detener por completo la actividad en directo después de haber publicado este mismo año su decimotercer álbum, ‘Joven arrogante’.

En los últimos meses, Ilegales ya había tenido que cancelar varias actuaciones por esta situación, entre ellas el concierto previsto para el día 14 de septiembre en las fiestas de San Mateo en Oviedo. La banda recalcaba que la decisión, "tan difícil como inevitable", respondía exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentrase todas sus energías en la recuperación.

"El aliciente de seguir con un grupo después de 40 años consiste en arriesgar a pesar de haber dado con una fórmula que funciona" y tratar de "no sacar siempre el mismo disco", señalaba el líder de la banda al anunciar en el mes de febrero el lanzamiento de su último trabajo. "No por inesperado o previsible ha sido menos duro. Era un tipo de gran fortaleza que quería vivir", han señalado a EFE desde la distribuidora Ataque.