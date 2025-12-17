Agorazein celebra los diez años con la vuelta de C.Tangana agotando entradas en tiempo récord

La expectación era enorme y no decepcionó. Agorazein, la emblemática banda madrileña que lanzó a la fama a C. Tangana, ha agotado en apenas cinco minutos las entradas para su concierto de reencuentro en Madrid. El evento, que conmemora el décimo aniversario de su último álbum Siempre, se celebrará el 15 y 16 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena y promete reunir a varias generaciones de fans.

Formada por C. Tangana, Sticky M.A., Jerv. AGZ, I-Ace y Fabianni, la banda publicó Siempre en 2016, un disco que marcó el cierre de su primera etapa y que se presentó con un concierto de mayor envergadura para más de 17.000 asistentes en la sala Joy Eslava.

Diez años después, Agorazein vuelve a los escenarios con un espectáculo que podrán revivir los clásicos de la agrupación en un único evento que ya luce el cartel de "sold out".

El concierto hará un repaso por el repertorio completo de Siempre, incluyendo temas icónicos como "To Pue’ Ser", "Ya Sabes", "Explícame", "Tentación" y "100k Pasos", y marcará el regreso de C. Tangana a los escenarios desde finales de 2022, tras centrarse en su carrera en solitario y proyectos audiovisuales.

Entradas agotadas

La venta de entradas para la primera fecha se cerró en solo cinco minutos. Debido a la rapidez, Agorazein dejó entrever en sus redes sociales que podrían añadirse más fechas, y sacaron una segunda fecha, despertando la ilusión de los fans: "¿Hacemos más?", escribieron en un mensaje que rápidamente se volvió viral. La segunda cita, anunciada tras el éxito inicial, también ha generado gran expectación.

Los tickets, disponibles a través de plataformas oficiales como Ticketmaster y la web del artista, con precios estimados entre 40 y 90 euros según la ubicación en el recinto, y la posibilidad de adquirir paquetes especiales con merchandising o acceso anticipado.