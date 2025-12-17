La salud de Keith Richards obliga a los Rolling Stones a frenar su gira europea prevista para 2026

Los Rolling Stones han puesto en pausa sus planes de volver a los escenarios a lo grande en 2026. Según informaron este martes el diario británico The Sun y la revista especializada Variety, la legendaria banda habría descartado la gira prevista por varios países de Europa, aunque el proyecto nunca llegó a anunciarse de manera oficial.

De acuerdo con lo publicado por los medios, la decisión estaría relacionada con el estado físico de Keith Richards. El guitarrista, que cumple 82 años esta semana, habría comunicado al resto del grupo que no se veía en condiciones de asumir el enorme desgaste que supone una gira de este calibre. Richards padece artritis desde hace tiempo y considera que un tour de varios meses, con constantes viajes y conciertos en estadios, exige una energía difícil de sostener a su edad.

El plan contemplaba una gira de unos cuatro meses, con recitales multitudinarios similares a los de Hackney Diamonds, el tour que los Stones llevaron a cabo en 2024. Por ahora, la banda no ha emitido ningún comunicado oficial confirmando la cancelación ni aclarando si el proyecto podría retomarse en el futuro.

Variety recuerda, no obstante, que Richards apareció hace apenas unas semanas en un club del Soho neoyorquino, donde ofreció una breve actuación de tres canciones y se mostró en buena forma. Una cosa, matizan, es subirse de manera puntual a un escenario, y otra muy distinta encadenar semanas de conciertos en distintos países.

Con Mick Jagger también en los 82 años y Ronnie Wood a punto de cumplir los 80, los Rolling Stones siguen desafiando al paso del tiempo, aunque cada decisión parece ahora medirse con más cautela. Tras la muerte de su histórico batería Charlie Watts en 2021, reemplazado por Steve Jordan, la banda continúa activa, pero midiendo con mucha premeditación todo lo que suponga un riesgo para la salud de los integrantes.