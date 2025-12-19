Keith Richards frena a los Rolling Stones: adiós a la gira de 2026 por su estado físico

Los planes de la mítica banda británica para recorrer el continente han quedado cancelados. Según informan medios como Variety y The Sun, el guitarrista ha comunicado al resto del grupo que no puede comprometerse con un tour de tal magnitud debido a las exigencias que conlleva.

Richards, que acaba de cumplir 82 años, sufre una artritis que, aunque él mismo ha calificado de benigna en el pasado, ha modificado inevitablemente su forma de tocar. Fuentes cercanas señalan que el artista "no estaba entusiasmado con una gran gira por estadios durante más de cuatro meses".

La formación ha mantenido una actividad constante en las últimas décadas, aunque reduciendo progresivamente sus itinerarios por la edad de sus miembros. Junto a Richards, permanecen al frente el incombustible Mick Jagger, también de 82 años, y Ron Wood, de 78.

La trayectoria reciente del grupo quedó marcada por el fallecimiento en 2021 de su batería original, Charlie Watts. En España, los seguidores pudieron verles por última vez en junio de 2022, en un concierto celebrado en el Wanda Metropolitano de Madrid.