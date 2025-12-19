Paloma San Basilio canta con su hija en la hora de su retirada

Paloma San Basilio se fijó el pasado año su retirada como cantante, que no de otras actividades como el teatro o la novelística; adiós musical a través de una gira internacional que ha llevado el nombre de "Gracias". Son cincuenta años de brillante carrera, a la que ahora pone fin tras haber actuado en sus últimos conciertos junto a su única hija, Ivana.

Resulta que Ivana, fruto del único matrimonio de Paloma (aunque luego tuvo una larga relación con su nueva pareja) viene dedicándose al mundo del espectáculo hace tiempo. Es compositora, intérprete, pianista, productora musical y empresaria de Shalee Productions, desde donde se encarga de promover eventos, muchos de ellos de carácter publicitario. Muy unida a su madre con quien viene compartiendo temporadas viviendo en su casa de Los Ángeles, feliz con su compañero y con dos hijos. Se encargó de la grabación del último disco de aquella con el título "Amolap", Paloma al revés.

La vida personal de Paloma San Basilio la ha llevado siempre con discreción desde que se produjo la ruptura con su segunda pareja, Claudio Rey, con quien estuvo muy unida, al punto de que los periodistas creíamos que, tarde o temprano, se darían el "sí, quiero". Lo que no ocurrió. Y desde entonces, no se ha conocido ninguna otra relación de la cantante, quien, aún joven, prefirió renunciar a otra conquista para centrarse únicamente en su trabajo. "No tengo a nadie a mi lado", confesaba recientemente en una entrevista.

Todavía con su voz a punto, ha preferido jubilarse de la canción, pero no de la vida artística, pues tiene proyectos teatrales y literarios. Ya ha publicado varias novelas, la última "Uxoa, el secreto del Valle del Baztán", lugar que descubrió gracias a su hermana, quien murió y tras superar su dolor decidió dos cosas: escribir sobre ese paraje y comprar allí una casa, adonde viaja de vez en cuando. También tiene otra en la provincia de Cádiz y la de Madrid, que comparte con su familia.

Paloma San Basilio cumplió setenta y cinco años el pasado mes de noviembre. Ha cuidado su físico hasta dar la impresión ahora de que tiene