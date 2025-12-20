Obama vuelve a fijarse en Rosalía y suma uno de sus nuevos temas de 'Lux' a su playlist anual

La música en español vuelve a tener presencia en la tradicional lista de canciones favoritas de Barack Obama. El expresidente de Estados Unidos ha incluido este año "Sexo, violencia y llantas", tema que abre el último disco de Rosalía, Lux, entre las canciones que más ha escuchado a lo largo de 2025. Obama utiliza esta selección anual para mostrar sus gustos culturales y dar visibilidad a artistas y creadores de distintos países y estilos.

No es la primera vez que Obama muestra su afinidad por la artista catalana. En 2022 ya destacó "Saoko" en su recopilación veraniega y, años antes, en 2019, "Con altura" aparecía entre las canciones que sonaban con frecuencia en su casa junto a Michelle Obama.

As 2025 comes to a close, I'm continuing a tradition that I started during my time in the White House: sharing my annual lists of favorite books, movies, and music. I hope you find something new to enjoy—and please send any recommendations for me to check out! pic.twitter.com/T9LFt5fnKG — Barack Obama (@BarackObama) December 18, 2025

Los otros favoritos de Obama

La selección musical de este año vuelve a moverse entre estilos como el rap y el R&B, con nombres destacados como Kendrick Lamar, SZA, Drake, Travis Scott o Burna Boy. Sin embargo, la lista también refleja un interés claro por artistas de habla hispana. Entre ellos figuran "Aurora", de Mora y De La Rose; "Pending", colaboración de Myke Towers con Lil Naay; y "En privado", de Xavi junto a Manuel Turizo.

En el apartado pop aparecen figuras como Lady Gaga y Chappell Roan, mientras que el rock tiene representación con Bruce Springsteen y su tema "Faithless". Cabe recordar que Springsteen ha sido muy crítico en los últimos años con el actual presidente estadounidense, Donald Trump.

Cultura al completo del expresidente

Además de música, Obama ha compartido sus películas y lecturas preferidas del año.

En el terreno cinematográfico destaca "Valor sentimental", producción noruega que podría competir con la española Sirat, de Oliver Laxe, por el Oscar a Mejor Película Internacional. También figuran títulos como Hamnet, protagonizada por Paul Mescal, Una batalla tras otra con Leonardo DiCaprio, Jay Kelly —con George Clooney y Adam Sandler—, así como varios filmes internacionales y documentales.

En cuanto a libros, el expresidente ha recomendado una lista variada que incluye obras como Look, de Michelle Obama; Paper Girl, de Beth Macy; Flashlight, de Susan Choi; We the People, de Jill Lepore; y novelas de autores como Zadie Smith, Ian McEwan y Kiran Desai, entre otros.