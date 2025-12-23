Menú
El concierto de Nochevieja de la Filarmónica de Berlín llega a 50 cines españoles en directo

Kirill Petrenko dirige a la formación junto al tenor Benjamin Bernheim el 31 de diciembre a las 17:30 horas en una gala de 120 minutos.

Libertad Digital
Filarmónica de Berlín. | Europa Press

La cita cultural para despedir el año tiene nombre propio. El tradicional recital de la orquesta alemana podrá disfrutarse en nuestro país a través de la gran pantalla, gracias a la retransmisión que ofrecerán 50 salas repartidas por más de 30 localidades, tanto en vivo como vía satélite.

El evento ofrecerá un repertorio que aúna romanticismo, lirismo y modernidad. El programa incluye obras de Chaikovski y piezas de la ópera francesa de Gounod, además de melodías de Massenet y clásicos de Gershwin, que aportarán el toque de dinamismo americano a la velada.

orquesta-sinfonica-filarmonica-221225.jpg

La distribución geográfica de las proyecciones abarca gran parte del territorio nacional. En Andalucía, las salas de Cádiz, Málaga, Sevilla, Córdoba y Jaén abrirán sus puertas a la música clásica, mientras que en Aragón se podrá ver en Zaragoza, y en el norte, Oviedo y Santander serán las sedes en Asturias y Cantabria.

Por su parte, en Cataluña el evento llegará a Barcelona, Lleida y Tarragona. La oferta se completa con espacios en Valladolid, Valencia, Castellón y Palma de Mallorca, además de una fuerte presencia en Galicia —A Coruña, Lugo y Pontevedra—, tres cines en la capital y dos en el País Vasco.

