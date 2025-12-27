La cantante India Martínez anuncia su retirada temporal de la música: "El escenario a veces me quita la vida"

India Martínez ha vivido un año muy intenso, lleno de conciertos y nuevas canciones. Hace tan solo unas semanas llenaba el Festival Starlite Christmas de Madrid en el recinto ferial de Ifema. Sin embargo, la cantante cordobesa ha decidido parar. India Martínez ha comunicado en su perfil de Instagram que se retirará de los escenarios "por un tiempo". La cantante ha explicado que la decisión responde a una necesidad personal de descanso y cuidado, tanto físico como emocional, y que se trata de una pausa voluntaria, no de una retirada definitiva.

Según ha explicado la propia artista, el anuncio llega después de una reflexión prolongada. "El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita", ha señalado, al mismo tiempo que ha reconocido que parar no le resulta sencillo, aunque en esta ocasión considera imprescindible hacerlo.

Un paréntesis necesario

India Martínez ha detallado que durante este periodo pretende reducir su ritmo de trabajo y centrarse en aspectos personales. Entre sus objetivos inmediatos se encuentran pasar más tiempo en casa, descansar y cuidarse "por fuera y por dentro", así como atender a su entorno más cercano. En sus palabras, se trata también de "hacer menos maletas" tras una etapa marcada por los desplazamientos constantes de ciudad en ciudad y concierto en concierto.

La cantante ha trasladado este mensaje a sus seguidores con la intención de que comprendan una decisión que, según ha indicado, no responde a un rechazo del directo, sino a la necesidad de preservar su bienestar. "No quiero, pero lo necesito más que nunca", ha resumido en su comunicado.

Vivir para volver a crear

La artista ha vinculado esta pausa con su proceso creativo. Ha explicado que este tiempo fuera de los escenarios le permitirá seguir viviendo experiencias que, más adelante, puedan transformarse en nuevas canciones y, posteriormente, en futuros conciertos. En ese sentido, ha dejado claro que su intención es regresar cuando se den las condiciones adecuadas.

India Martínez ha insistido en que este paréntesis no supone un abandono de la música, sino una forma de cuidarse para poder continuar su carrera a largo plazo. Según ha señalado, las vivencias personales serán una fuente de inspiración para proyectos futuros.

Dos conciertos antes del parón

Antes de iniciar esta etapa de descanso, la cantante mantendrá dos actuaciones que ya estaban comprometidas. La primera tendrá lugar el 21 de marzo en Jaén, dentro del Festival ‘Homenaje a la Mujer’. Mientras que la segunda fecha será el 12 de abril en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

La artista ha asegurado que en ambos conciertos lo darán "todo", dejando claro que cumplirá con estos compromisos antes de retirarse temporalmente de los escenarios.

Agradecimientos a su equipo

En su mensaje, India Martínez también ha querido mostrar su agradecimiento a las personas que han formado parte de su trayectoria reciente. Ha citado de manera expresa a su equipo técnico, músicos y colaboradores, subrayando el vínculo personal que mantiene con ellos. Entre ellos, Leire Martínez, Melendi o Naiara, quienes le acompañaron en su último concierto en el Festival Starlite Christmas de Madrid.

Durante uno de sus últimos conciertos, según ha relatado, se produjo un incidente de salud que afectó a uno de los miembros del equipo, un episodio que calificó como un susto importante y que reforzó, según explicó, la sensación de grupo y de familia dentro de la gira.

La cantante ha destacado el apoyo recibido por parte de todos los profesionales que la acompañan en el escenario y fuera de él, así como de los festivales y entidades con las que ha trabajado recientemente.