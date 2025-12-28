Kylie Minogue destrona a Mariah Carey y se corona como reina de la Navidad en Reino Unido

Kylie Minogue ha logrado un hito sin precedentes en la música navideña del Reino Unido al alcanzar el número uno de la lista de sencillos con su nuevo tema Xmas, desplazando a clásicos que parecían intocables como Last Christmas de Wham! y All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey.

A sus 57 años, la cantante australiana se convierte en la primera artista femenina en lograr un número uno navideño en cuatro décadas distintas, consolidando su estatus como la nueva reina de la Navidad británica.

El sencillo Xmas forma parte de la reedición digital de su álbum Kylie Christmas, lanzado originalmente en 2015, y que incluye tres canciones inéditas disponibles exclusivamente a través de Amazon Music. La versión extendida del disco, combinada con una campaña promocional estratégica, que ha permitido que la canción se convierta en un fenómeno viral en cuestión de semanas. Su ritmo bailable y la coreografía asociada se han viralizado en redes sociales y en las cadenas de radio del país, convirtiendo el tema en un villancico imprescindible de la temporada navideña.

Un récord histórico

Este logro no solo representa un número uno más en la carrera de Minogue, sino un récord histórico: la australiana se convierte en la primera mujer en alcanzar la cima de la lista británica de sencillos en las décadas de 1980, 1990, 2000 y 2020, un logro que hasta ahora solo habían conseguido artistas de la talla de Elton John, Queen o Elvis Presley. En total, Kylie suma ocho sencillos número uno en Reino Unido, superando a figuras pop contemporáneas como Madonna, Lady Gaga y Mariah Carey, que nunca han logrado encabezar la lista en Navidad.

El ascenso de Xmas a la cima no ha sido casualidad. La canción ha recibido un fuerte respaldo digital gracias a su presencia destacada en listas de reproducción temáticas y a una promoción que ha incluido ediciones limitadas en vinilo y CD, además de un despliegue publicitario a nivel nacional.

En los días previos al anuncio oficial, la competencia fue ajustada, con diferencias de apenas 10.000 copias entre los cinco temas mejor posicionados. Finalmente, Wham! quedó en segunda posición con Last Christmas, mientras que Mariah Carey se ubicó en el tercer lugar, seguida de clásicos como Rockin’ Around the Christmas Tree de Brenda Lee.

Un icono del pop internacional

La australiana ha celebrado el logro con un mensaje de agradecimiento a sus seguidores: "Es difícil poner en palabras lo especial que esto se siente. Ser la número uno en Navidad es realmente el mejor regalo. Estoy muy agradecida con todos los que han estado escuchando y compartiendo el cariño, y les deseo una muy Feliz Navidad". Mientras tanto, Minogue planea pasar las festividades junto a su familia en Australia, disfrutando de estas fechas tan especiales.

Con Xmas, Kylie Minogue no solo ha conseguido un nuevo récord en su carrera musical, sino que también ha reafirmado su relevancia en la cultura pop mundial tras más de tres décadas de trayectoria.

Desde sus inicios como actriz en Neighbours hasta convertirse en un icono del pop internacional con éxitos como Can’t Get You Out of My Head, Spinning Around y Come Into My World, la artista australiana sigue demostrando que, incluso en la temporada navideña, puede conquistar nuevas metas y dejar su huella en la historia musical británica.