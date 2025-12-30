Los madrileños y los mayores de 45 años lideran la compra de entradas para conciertos en 2025

Según se desprende de la sexta edición del Observatorio de Música en Vivo elaborado por Ticketmaster, los residentes en la Comunidad de Madrid y la franja de edad comprendida entre los 45 y 54 años se han erigido como el segmento demográfico más activo en la adquisición de localidades para espectáculos en directo en España durante el presente ejercicio.

El informe detalla que el segundo grupo más consumidor por edad es el de las personas de entre 25 y 44 años, registrando un incremento del 5% respecto a los datos del año anterior, seguidos por los jóvenes de hasta 34 años y la población mayor de 55 años.

Aunque el mercado nacional sigue siendo predominante con un 86% de las operaciones, la presencia de compradores extranjeros ha aumentado, destacando la afluencia de visitantes de Francia, Alemania y Estados Unidos, además de Reino Unido, Italia y Portugal.

En el desglose territorial, la región capitalina encabeza la clasificación aglutinando el 22% de las compras; le siguen Andalucía con el 19% y la Comunidad Valenciana con el 13%, según el análisis de cuatro millones de transacciones realizado por la compañía.

El entorno digital ha transformado los hábitos de consumo cultural, permitiendo un escenario donde los aficionados interactúan directamente con la oferta, hasta el punto de que las compras a través de redes sociales se han multiplicado por siete.

En el apartado artístico, destacan nombres como el puertorriqueño Bad Bunny, El Último de la Fila o Lady Gaga, junto a la relevancia de recintos como el estadio Riyadh Air Metropolitano, que albergó el exitoso concierto de AC/DC.