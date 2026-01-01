Así nació el Concierto de Año Nuevo de Viena: del estreno en 1939 a la tradición de la Marcha Radetzky

El Concierto de Año Nuevo de Viena, uno de los eventos musicales más emblemáticos del mundo, tiene sus orígenes a finales de la década de 1930. Su primera edición se celebró el 31 de diciembre de 1939 bajo el nombre de "concierto extraordinario", con dirección de Clemens Krauss.

En sus inicios, el repertorio se centró exclusivamente en obras de la familia Strauss, aunque no incluía todavía composiciones como El Danubio Azul ni la Marcha Radetzky, que más tarde se convertirían en símbolos de esta cita musical anual. Desde 1941, el concierto pasó a celebrarse el 1 de enero, adoptando el nombre oficial de Concierto de Año Nuevo, consolidando un repertorio basado en los valses y polkas de Johann, Josef y Eduard Strauss.

La etapa de Willi Boskovsky, primer violín de la Filarmónica de Viena, marcó un hito a partir de 1954 al asumir la dirección durante 24 años. Boskovsky estableció la tradición de cerrar el concierto con El Danubio Azul y la Marcha Radetzky, convirtiéndolas en las piezas más esperadas por el público. Bajo su batuta, se amplió también el repertorio, incorporando compositores como Joseph Lanner o Carl Michael Ziehrer, manteniendo un equilibrio entre la fidelidad a la música vienesa y la inclusión de obras menos frecuentes.

Un símbolo de bienvenida al Año Nuevo

Además, en 1952 comenzó a celebrarse el llamado "Concierto de San Silvestre" el 31 de diciembre, con un ensayo general abierto al público desde 1962, consolidando la agenda de fin de año en Viena.

Con el paso de los años, distintos directores invitados han aportado su sello al concierto, incluyendo a Lorin Maazel, Claudio Abbado, Carlos Kleiber, Zubin Mehta, Riccardo Muti y Herbert von Karajan, entre otros. La transmisión televisiva y por internet, iniciada en 1959 y extendida a gran parte del mundo, convirtió al concierto en uno de los más vistos globalmente.

En las últimas décadas, el evento ha combinado la tradición straussiana con innovaciones en programación, incorporando obras de compositores como Schubert, Mozart y Brahms, así como coreografías de ballet en directo. La cita anual en la Sala Dorada del Musikverein sigue siendo un referente de la música clásica y un símbolo de bienvenida al Año Nuevo, manteniendo la emoción de sus primeros compases hasta la interpretación final de la Marcha Radetzky.